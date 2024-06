"Me tiene hastiado esta comedia política electoral de los chats": Fiscalía es un "colador", dijo Delgado tras filtración de mensaje entre Lacalle y Astesiano

"Yo creo que hay un juego de operación política, no tengo pruebas así que no tengo a quien imputárselo", dijo.

El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, opinó que la Fiscalía es un "colador" por las "filtraciones de todos los días" en torno a las causas judiciales como el denominado "caso Astesiano", que este jueves tuvo un nuevo capítulo con la publicación de una conversación entre el ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, y el presidente Luis Lacalle Pou.

"El presidente fue muy contundente, serio y claro: es un tema que está en la Justicia hace más de un año. No deja de sorprenderme las filtraciones de todos los días de algo que debería ser garantía, como la carpeta fiscal", comenzó su respuesta Delgado este viernes en rueda de prensa.

Delgado dijo que no sabe "si son ciertos o no, si están editados" los chats entre Lacalle y Astesiano. Lacalle este jueves reconoció su veracidad. Al recordársele las palabras del presidente, Delgado respondió que "no seguiría hablando" de algo que se "impuso no hablar". "No me voy a distraer del foco. No voy a comentar ni este, ni el anterior, ni el próximo, no me van a sacar del foco", reiteró.

🔵⚪ Delgado sobre chats entre Lacalle y Astesiano: "No es la campaña que quiero" "No sé si son ciertos o no" "Tratemos de hacer una campaña de nivel" "Aparecen filtraciones que me generan suspicacia" pic.twitter.com/8Ql84zEV1x — Telemundo (@TelemundoUY) June 7, 2024



"No voy a opinar del tema, no conozco si es verdad o no, está en la Justicia y la Justicia es la que tiene que determinarlo. No voy a entrar en eso. (...) Nosotros vamos a seguir insistiendo en una campaña como se merecen los uruguayos", insistió.

El exsecretario de Presidencia aseguró que le genera "mucha suspicacias" que la información sea publicada "a 20 días de las elecciones". "Yo creo que hay un juego de operación política, no tengo pruebas así que no tengo a quién imputárselo. Me tiene un poco hastiado esta comedia política electoral de los chats", enfatizó.