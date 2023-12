Medidas económicas de Milei: Da Silva dijo que Argentina "va a seguir barato" pero que "lo peor" de la brecha cambiaria "ya pasó"

Ahora Argentina deberá afrontar otro tipo de problemas, pero que no afectan a la farmacia y el almacén de Fray Bentos y Paysandú", dijo el senador blanco.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva anticipó que las medidas anunciadas por el ministro de Economía argentino Luis Caputo ayudarán a reducir la diferencia cambiaria que ese país mantiene con Uruguay y que afecta a los comercios locales, especialmente los de la zona litoral.

"Creo que lo peor de la brecha cambiaria pasó. Va a seguir barato obviamente, pero lo peor ya pasó. Ahora Argentina deberá afrontar otro tipo de problemas, pero que no afectan a la farmacia y el almacén de Fray Bentos y Paysandú", dijo Da Silva a la prensa este miércoles.

Entre otras medidas, el gobierno argentino decretó una fuerte devaluación del peso que llevó el dólar oficial a $800, cuando la administración anterior lo tenía topeado cerca de los $380.

El presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, fue más cauto acerca de las consecuencias en Uruguay de las medidas anunciadas por el flamante gobierno de Javier Milei. "Creo que en el muy corto plazo las medidas tendrán muy poco impacto en Uruguay. Lo que sí vamos a empezar a ver es un orden macroeconómico. Van en buen sentido: en el orden fiscal, en el ordenamiento del mercado cambiario", dijo Labat este miércoles.

Actualmente el dólar paralelo o "Blue" cotiza a $1.150. El tránsito desde Uruguay a Argentina para hacer turismo de compras es incesante por la brecha cambiaria favorable y pese a la inflación del 140% anual que arrastra el país vecino. Un oriental que viaja con dólares y accede al cambio paralelo debe dividir el costo en pesos argentinos entre 29 para hacer el cambio a uruguayos. Es decir, si lo que se busca comprar sale 10.000 pesos argentinos, el uruguayo debe entender que esto representa $340.

Las palabras de Da Silva surgen como respuesta al senador frenteamplista Mario Bergara que criticó que el déficit fiscal continúa en cifras similares a cuando asumió la coalición de gobierno, pese a que se había prometido una reducción de ese porcentaje.

"Se olvida el Frente Amplio que la actividad económica del Uruguay se gastó en Buenos Aires. US$ 1.200 millones. Son US$ 200 millones menos que recauda de IVA la DGI. (...) Se olvida Bergara que sufrimos la peor sequía de la historia de Uruguay que significó que se esfumaran US$ 3.000 millones. Imagínense lo que afecta en la recaudación", enfatizó.

Pensando en el 2024, adelantó que el gobierno le va a "tapar la boca" a Bergara porque se vienen "cosechas récord de trigo y cebada" y "casi 2 millones de hectáreas entre arroz, soja, maíz y sorgo".

"Con esto, pensando que si el año que viene es normal, ya no digo bueno, con las medidas que toma Milei, vamos a tener un crecimiento económico por encima de lo esperado y vamos a poder bajar el déficit fiscal", cerró.