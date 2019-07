Mercedes Clara agradeció la confianza a Martínez pero declinó integrar la fórmula del Frente Amplio

La militante social indicó que "ojalá pueda aportar en este camino desde otros lugares", a través de un mensaje de Facebook.

Si bien Daniel Martínez y el Frente Amplio en su conjunto tienen toda la intención de presentar el nombre de la compañera de fórmula esta jornada, ya no está tan claro que vaya a hacerlo. El hecho de que no sean nombres conocidos generó reparos desde algunos sectores y eso motivó más reuniones de las que estaban previstas.

La Mesa Política del Frente Amplio se reunió en la mañana de este viernes y analizó el contexto político de las elecciones y el contexto electoral de este año. El tema de la conformación de fórmula sigue captando la atención en la fuerza política porque hasta que no se defina no arranca la campaña.

El proyecto formal que debería seguirse consiste en que una vez que Martínez tiene el nombre y la aceptación de la persona elegida, lo presenta ante un órgano del Frente Amplio como la Mesa Política o el Secretariado Ejecutivo, ya con la certeza de que reúne el consenso necesario para que el Plenario lo ratifique. Sin embargo, Martínez no llegó a la Mesa Política de esta jornada a plantear el nombre que eligió.

El nombre sobre la mesa sigue siendo el de Graciela Villar, considerando que Mercedes Clara declinó la posibilidad.

Miranda atendió a la prensa tras la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio y dijo que la construcción de un liderazgo desde los consensos implica el costo del tiempo y de las reuniones que se están realizando:

“Desde luego que la opinión de Martínez importa muchísimo, pero estos son acuerdos políticos. No es decisión de una persona. En otras tiendas decide autoritariamente una persona, pero el Frente Amplio no funciona así. Porque construimos consensos, porque somos un partido de diálogo, porque somos expertos en la articulación política, no tomamos decisiones de un líder que dice: ‘es fulana y se acabó’. Martínez no va a tomar una decisión que no tenga acuerdos políticos, no va a proponer un nombre que no cuente con los acuerdos políticos. Por eso hay este proceso de consulta y por eso están de fiesta los que publican en Twitter y Whatsapp 800 nombres”.