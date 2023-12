"Mi objetivo no es ganarle a Álvaro Delgado, es ganarle al Frente Amplio", dijo Gandini y aseguró que a la "izquierda hay que enfrentarla"

"No es solo ponerle el adhesivo al termo, es algo más, hay una sensibilidad, una orientación y una raíz", respondió el precandidato tras ser consultado sobre si Álvaro Delgado pertenece a esa corriente.

El precandidato del Partido Nacional Jorge Gandini dijo en entrevista con Telemundo que ser wilsonista no es "solo ponerle el adhesivo al termo". En este sentido, aseguró: "Yo soy notoriamente wilsonista, ahí milité toda mi vida".

"Hay wilsonistas en el partido por todos lados y afuera también. Si se sienten wilsonistas me parece bárbaro", sostuvo Gandini tras ser consultado sobre si Álvaro Delgado pertenece a esa corriente nacida del pensamiento de Wilson Ferreira Aldunate. "No es solo ponerle el adhesivo al termo, es algo más, hay una sensibilidad, una orientación y una raíz", puntualizó.

Pese a que las primeras encuestas de la interna blanca no lo ubican en las primeras posiciones, Gandini aclaró que "no hay plan b". Recordó que fue el último que inició el camino y que tras meditarlo decidió representar "una cantidad de gente blanca" que "son necesarios para ganar".

"Yo no es que quiera ganar la interna. Mi objetivo no es ganarle a Álvaro Delgado, es ganarle al Frente Amplio, hacia ahí apunto y creo que tenemos condiciones para dar esa batalla política porque a la izquierda hay que enfrentarla", expresó.

"Las cosas que van a pasar van a ser buenas, pero además yo respesento una cantidad de gente en el partido que si no estamos nosotros en el partido no sé si se queda. Por lo tanto, mucho o poco vamos a hacer lo que nos toque", subrayó.

¿Cómo evalúa el trabajo del Ministerio del Interior en el combate a los homicidios? "No es lo mismo el asesinato que resulta de una rapiña al que resulta del enfrentamientos entre bandas", aclaró Gandini. "Hoy lo que tenemos es un incremento enorme del crimen organizado producto del narcotráfico", agregó.

"La batalla contra el narcotráfico no la venimos ganando. Hay que utilizar respuestas nuevas y pensar en las Fuerzas Armadas como auxiliar de la Policía", opinó.

¿Está preparado el Ejército para estar en una ciudad? "Depende que le encarguemos. No le podemos encargar al Ejército la represión", respondió.

"No debe haber nada más ineficiente para capturar un delincuente que los policías a caballo. Sin embargo, meten autoridad", justificó.

Gandini se refirió a los casos Marset y Astesiano, y consideró que no le generará "inconvenientes" al Partido Nacional como pasó en gobiernos anteriores. "La gente nos va a valorar otras cosas. Yo recorro el país entero y la gente no me habla de estas cosas", sostuvo.

"El asunto es cómo el gobierno se para frente a los problemas y cómo los resuelve. El presidente (Luis Lacalle Pou) ha tenido mano firme", aseveró.