“Mi papá me sacó de las llamas y la doctora me salvó la vida”: Genaro, el niño que perdió a su familia en accidente, visitó el Campeón del Siglo

Genaro Cabrera, el niño salteño de siete años que sobrevivió a un accidente de tránsito en enero pasado en que murieron sus padres y su hermana, visitó este jueves Montevideo para controles de rutina en el Hospital Pereira Rossell.

Luego de la revisión con la doctora Beatriz Manaro, el pequeño habló con Telemundo. "Fue muy lindo reencontrarme (con el personal del hospital). Me salvaron la vida. Mi papá me sacó de entre las llamas y la Manaro me salvó la vida", dijo. Genaro estuvo cinco meses internado en el Cenaque hasta que recibió el alta.

Luego del control médico, se fue "de farra". El próximo lunes cumple ocho años y recibió su regalo anticipado: una visita al Campeón del Siglo. Allí conoció a todos los jugadores del plantel de Peñarol y al director técnico, Diego Aguirre.

Genaro le contó a los futbolistas que juega de delantero y le pateó dos penales a Washington Aguerre en el arco de la tribuna Guelfi.

"El pueblo, la ciudad, el Uruguay entero tuvieron un acompañamiento muy lindo. Estoy agradecido a todos", dijo su abuela, que lo trajo desde Salto esta madrugada. "El tratamiento viene regio. La doctora lo vio y le mandó hacer nuevos ejercicios. Va marchando, superándolo poco a poco. Estamos saliendo adelante con Genaro", añadió.

Manaro encabezó un equipo que también incluyó a dos pediatras, una asistente social, una fisioterapeuta, un psiquiatra, psicólogo, cirujanos plásticos, enfermeras y auxiliares de servicio.

"La recuperación es muy buena. Mucha fisioterapia y rehabilitación. Él es muy obediente, lo va hacer y va a andar muy bien. Está totalmente dado de alta. Ya se puede reintegrar a la escuela. Aún quedan muchos meses, años, de rehabilitación, como para cualquier persona quemada", dijo Manaro a Telemundo.