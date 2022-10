Mieres criticó tweet de Sotelo en el que calificó a Lula de "ladrón": "Fue un error importante por la función que cumple"

"Hablé con él. Es una macana", dijo el ministro de Trabajo.

El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, lamentó este lunes las expresiones de Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN) tras las elecciones en Brasil que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula Da Silva sobre Jair Bolsonaro.

"Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita", escribió en primera instancia el director de los medios públicos. En respuestas a ese tuit, Sotelo apuntó contra el Partido de los Trabajadores que encabeza Lula y lo calificó del "partido más corrupto del continente".

Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) October 30, 2022

Sus expresiones generaron amplia repercusión en redes sociales. Minutos después, el jerarca realizó una aclaración en otro tuit: "La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas".

Mieres contó este lunes a Telemundo que habló con Sotelo, que responde al Partido Independiente, y cuestionó sus palabras. "Fue un error importante por la función que cumple. Hablé con él. Es una macana", lamentó, y no descartó que se aplique una sanción.

Sobre las elecciones en el país vecino, celebró que haya sido "una fiesta democrática" más allá del triunfador. En relación a su preferencia entre Lula y Bolsonaro, dijo: "Me preguntaron y manifesté una leve preferencia (por Lula). Leve porque dije también que las opciones eran muy polares y uno se identifica con la centro izquierda, la socialdemocracia. En Brasil se radicalizó mucho".