Ministerio de Trabajo convocó a empresarios y trabajadores para analizar las recomendaciones de la OIT

La reunión tripartita se realizará el próximo miércoles 26 de junio.

Antes de septiembre de este año y en consulta con empleados y empleadores, Uruguay debe presentar a la comisión de expertos un informe de las medidas adoptadas para realizar progresos en la legislación y en la práctica, dice el texto con las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo

Por otra parte, al primero de noviembre deberán haber iniciado las medidas legislativas correspondientes.

El Poder Ejecutivo entiende que esta resolución no contradice los parámetros de las relaciones laborales aplicados desde la reforma de la primera administración Vázquez

“Eso no quiere decir que hayan quedado absolutamente conformes todas las partes, pero sí hay un capítulo bien importante que otros países no lo tienen y es una fortaleza de Uruguay. Es una herramienta muy vigente y que va a servir para procesar esto que está recomendando la OIT que no es más que lo que se viene haciendo. Habrá que hacer un esfuerzo mayor para tener consenso entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno con el fin de resolver este problema”, dijo el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

Para los empresarios estas conclusiones son una señal positiva y hace lugar al planteo presentado en 2009

Desde Ginebra dirigentes empresariales manifestaron a Telemundo su disposición para comenzar a revisar las normas vigentes y cerrar el diferendo aplicando los cambios planteados