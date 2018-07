Ministerio de Trabajo ofreció al dueño de una estación de servicio dejar sin efecto una inspección a cambio de retomar a un trabajador

Las autoridades de esa cartera niegan haber hecho ese planteo pero el hecho fue confirmado ante la Justicia por una dirigente del Sindicato Metalúrgico.

Un empleado de una estación de servicio en Santa Clara de Olimar fue despedido por reiterados episodios de falta de respeto a clientes y autoridades de la empresa.

El gremio realizó una asamblea y ocupó el local impidiendo el acceso de los clientes para reclamar el reintegro del funcionario y luego denunció al empresario por malas condiciones de trabajo.

En una negociación en el seno del Ministerio de Trabajo se le pidió al empleador que reintegre al despedido y se dio a entender que de hacerlo no se realizarían las inspecciones de trabajo pedidas por los trabajadores que podrían terminar en clausura.

Este jueves, Búsqueda dio cuenta de este episodio ocurrido el 21 de junio en el marco de una reunión tripartita en la que participaron el Director de Trabajo Jorge Mesa, dirigentes de la Unión del Metal y Ramas Afines (Untmra) en representación del trabajador despedido y dirigentes de la Unión de Vendedores de Nafta en representación del propietario de la estación.

Allí, Búsqueda apunta que el Gobierno planteó la posibilidad de que el trabajador sea reintegrado y a cambio ofreció no realizar las inspecciones y los representantes del propietario de la estación se negaron.

Fuentes que participaron de ese encuentro corroboraron la versión a Telemundo pero Mesa niega haber ofrecido canjear la restitución del funcionario a cambio de omitir la inspección.

Los dirigentes de la Unión de vendedores de Nafta declinaron hacer declaraciones y desde la Untmra, la dirigente que participó del encuentro, Ana Silva, tampoco quiso hablar, pero aseguró que sacarán un comunicado sobre el caso.

Sin embargo, Silva, quien además llevó el caso a la justicia de Treinta y Tres en representación del gremio para pedir una acción de amparo para que se restituya al trabajador, en sus declaraciones en el juzgado del 28 de junio da cuenta de esa oferta del gobierno de evitar una eventual inspección.

La inspección a la estación demandada por el gremio finalmente se realizó el 3 de julio según confirmó a Telemundo el inspector general de trabajo, Gerardo Rey, donde se le solicitó al empresario que completara el botiquín de primeros auxilios, colocara agua caliente en el baño y tramitara la habilitación de bomberos.

Telemundo conversó con el dueño de la estación de servicio de Santa Clara de Olimar, Elbio González, quien aseguró que ya cumplió con los requisitos del Ministerio de Trabajo: “faltaba una tijera en el botiquín y la puse, pidieron calefón en el baño, aunque nadie se baña y lo puse, pidieron un microondas y ya lo coloqué”.

Agregó “que me manden todas las inspecciones que quieran, pero yo no voy a retomar a un empleado que me falta el respecto a mí y a los clientes, eso es absurdo”.