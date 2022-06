Ministra Arbeleche entregó la Rendición de Cuentas al Parlamento: prevé un aumento de gasto total de US$ 226.000.000

Educación obtiene US$ 45.000.000, seguridad US$ 27.000.000, ciencia, tecnología e innovación US$ 26.000.000 y salud también US$ 26.000.000.

Este jueves el equipo económico encabezado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, entregó al Parlamento la Rendición de Cuentas. Primero será estudiado en la Cámara de Diputados y luego pasará a la de Senadores.

Así como en la rendición pasada el objetivo fue reforzar rubros para primera infancia con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el INAU, ahora la prioridad será la educación, la seguridad y la recuperación salarial.

"El equipo económico del gobierno se siente con la tranquilidad de proyectar una nueva estimación de crecimiento económico, de 4,8%”, dijo Arbeleche el lunes en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros.

En ese sentido la Rendición de Cuenta prevé un aumento de gasto total de US$ 226.000.000. El gasto será de US$ 156.000.000 en distintos rubros y se suman US$ 70.000.000 de incremento salarial para los funcionarios públicos.

El mayor gasto será para las prioridades que se pautaron: educación, seguridad y ciencia y tecnología. Educación obtiene US$ 45.000.000, seguridad US$ 27.000.000, mientras que ciencia, tecnología e innovación US$ 26.000.000 y otros US$ 26.000.000 para salud.