Moreira afirmó que la situación en Carmelo es muy complicada por los barrios que quedaron aislados

El intendente de Colonia aseguró que la situación se podría haber evitado porque hace tiempo que se viene denunciando la situación.

Moreira explicó lo que implica la rotura del puente que conectaba una parte de la ciudad: “Es una situación compleja porque no solo esos barcos impactaron sobre un puente centenario, cuya estructura no sabemos cuán afectada está, pero además dejó a Carmelo aislado. Para ingresar a Carmelo hay una sola vía que es el Camino de las Vívoras. Hay dos barrios muy populosos al otro lado del arroyo que hoy solo se puede acceder de forma peatonal. Es gente que trabaja, que estudia, que tiene que ir al médico, que tiene que ir al centro de la ciudad a pie, caminando kilómetros. Hay otra entrada por el cerro de Carmelo que ahora no da paso y hay previsiones de lluvias por dos o tres días, así que el panorama es complejo”.

“Carmelo está demandando un nuevo acceso con un nuevo puente hace muchos años. En este momento el Ministerio de Transporte está haciendo expropiaciones para hacer ese segundo puente, pero es un tema que se ha demorado mucho durante sucesivos gobiernos. El puente tiene un costo elevado, naturalmente. Ahora supongo que este desgraciado hecho hará que eso se acelere”, finalizó el intendente de Colonia.