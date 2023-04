Movilización contra la reforma jubilatoria: "En un día con problemas de transporte es conmovedor ver tanta gente presente", dijo Pereira

El expresidente del Pit-Cnt dijo que donde está el pueblo uruguayo "tiene que estar presente el Frente Amplio".

En las inmediaciones del Palacio Legislativo se lleva adelante una movilización en el marco del paro general decretado por el Pit-Cnt en contra de la reforma de la seguridad social. Mientras tanto, Diputados luego de votar el proyecto en general, en este momento vota el articulado.

"Es una movilización conmovedora. Que en un día de paro general con problemas de transporte haya decenas de miles de trabajadores, de cooperativistas y de militantes que creen que una reforma de este tipo no puede pasar sin la protesta del pueblo uruguayo, es conmovedor ver tanta gente presente", dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Además, aseguró que donde está el pueblo uruguayo "tiene que estar presente el Frente Amplio" para escuchar, entender cuáles son los procesos que está llevando adelante el movimiento sindical y el resto de las organizaciones. "Es claro como el agua lo que explican, si va a haber un ahorro de más de US$ 1.000 millones y lo van a pagar solo los trabajadores van a tener que trabajar más años y van a cobrar menos, esto es indiscutible", remarcó.

Pereira agregó que "contra cosas indiscutibles podrán poner argumentos" en la Cámara o podrán votar porque tienen una mayoría "circunstancial", pero "el pueblo uruguayo en su enorme mayoría está en contra de esta reforma como lo muestran las encuestas".

El expresidente del Pit-Cnt indicó que si el Frente Amplio llega al gobierno convocará a todas las organizaciones sociales (jubilados, trabajadores, empresarios) y a los partidos políticos para construir una "política de protección social" que tenga en cuenta la opinión de la sociedad, de la política y los mayores consensos.

Consultado por las críticas desde el oficialismo de que el FA no dio devolución al proyecto que entregó el presidente Lacalle Pou en la Huella de Seregni, sostuvo que dejaron "una cantidad de observaciones" en el comité de expertos. "Si no lo leyeron puede ser, es parte de lo que pasa en Uruguay, hay gente que no escucha al Frente Amplio", expresó.

"Hubo 91 modificaciones en el Parlamento y al Frente Amplio no se las presentó el gobierno nacional. ¿Esta es forma de tratar al mayor partido que tiene el Uruguay en la actualidad? Yo creo que no", apuntó.