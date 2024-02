MSP convocará a prestadores de salud de Ciudad del Plata para determinar si hay interés en contar con una sala de maternidad en la zona

Aquellas mujeres embarazadas y próximas al nacimiento de sus hijos que viven en Ciudad del Plata y alrededores son trasladadas a Montevideo, al Hospital Pereira Rossell, y no son atendidas en el departamento de San José.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) convocará a los prestadores de salud de Ciudad del Plata, en el departamento de San José, para establecer si hay interés en contar con una sala de maternidad en la zona. La iniciativa es de vecinos que han juntado más de 8.000 firmas.

El planteo fue hecho el año pasado por parte de los vecinos al gobierno, y ahora será analizado por el ministerio con los prestadores de salud, para que dejen por escrito sus opiniones.

En el departamento de San José, la atención en maternidad está determinada por la zona. ¿Por qué? Porque en San José de Mayo sí hay un hospital de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde se cuenta con los equipos para atender los nacimientos. Sin embargo, esa situación no abarca a otras zonas del departamento también muy pobladas, como Ciudad del Plata.

¿Qué sucede, entonces? Que aquellas mujeres embarazadas y próximas al nacimiento de sus hijos que viven en Ciudad del Plata y alrededores son trasladadas a Montevideo, al Hospital Pereira Rossell, y no son atendidas en el departamento de San José. Eso responde a que Ciudad del Plata está a 65 kilómetros del hospital de ASSE en San José de Mayo y poco más de 34 del Pereira Rossell.

Así las cosas, una sala de maternidad atendería a una población de 70.000 personas de Ciudad del Plata, Libertad y Santiago Vázquez. Podría instalarse en uno de los pisos de la Asociación Médica de San José, está ubicada a la altura del kilómetro 32 de la Ruta 1.

“Esa sala tenemos pensado planteársela a la Asociación Médica de San José. El edificio que se construyó en Playa Pascual, su primer piso se construyó pensando en eso”, indicó a Telemundo el edil nacionalista de San José Héctor Silvera.

“Si no es allí, el lugar no hace la cosa. Lo que sí hace es que la gente no tenga que trasladarse a Montevideo para esperar a su niño, y que en la cédula no diga Montevideo sino Ciudad del Plata”, agregó el edil.