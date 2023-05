MSP y OSE analizan mecanismo para subsidiar agua embotellada: a quiénes abarcaría la medida y qué opciones manejan para instrumentarla

Tanto desde OSE como del MSP han insistido en que “los niveles actuales de sodio y cloruro no afectan la salud”. “Esto tiene que ver más con lo sensorial y lo gustativo”, dijo al respecto este lunes Montaner.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y OSE se reunirán este lunes al mediodía para analizar la posibilidad de establecer un mecanismo para que las personas con patologías cardiovasculares y en determinada situación económica puedan acceder a agua embotellada subsidiada, ante el aumento de la salinidad en el agua que potabiliza la empresa estatal.

“Aquellas personas que tengan estas patologías y cuyos recursos económicos no se lo permitan, veremos de qué manera los médicos lo recomienden y OSE ver de qué forma puede subsidiar aquellos que no puedan adquirir agua embotellada en esta etapa”, afirmó este lunes a la mañana la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, en diálogo con el programa radial Doble Click.

En pocas semanas, OSE pidió el aval del MSP para aumentar en dos oportunidades los niveles de sodio y cloruro en el agua corriente. ¿Por qué? Porque ante el déficit hídrico y la falta de agua dulce para potabilizar, la empresa estatal comenzó a “mezclar diferente” el agua disponible. Eso implica tomar agua de una fuente más cercana al Río de la Plata y, por lo tanto, más salada.

“Estamos en un escenario que si no bombeamos aguas abajo del Santa Lucía, desde donde hay agua del río de la Plata, lo que trae como consecuencia un aumento de los cloruros y del sodio, no podríamos abastecer el sistema metropolitano de agua continua. Si no lo hacemos, tendríamos también un problema sanitario gravísimo”, afirmó este lunes Montaner.

Tanto desde OSE como del MSP han insistido en que “los niveles actuales de sodio y cloruro no afectan la salud”. “Esto tiene que ver más con lo sensorial y lo gustativo”, dijo al respecto este lunes Montaner.

Ante este escenario, sin embargo, un tema que enseguida pasó a estar sobre la mesa era cómo afectaba el aumento del sodio en el agua a las personas con enfermedades cardiovasculares. Y es que, como alertó el fin de semana la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, “la ingesta excesiva de sal se asocia a un aumento de la presión arterial y se considera entre los tres principales factores de riesgo dietético para la salud”.

Por eso, desde el MSP exhortaron a aquellas personas que tienen “hipertensión severa”, y que cuentan con los recursos necesarios, a comprar agua embotellada.

Pero ante esa situación, surgieron reclamos de que el Estado tenía que subsidiar ese tipo de agua, para que sea un producto asequible para la mayoría de la población.

Así las cosas, el MSP y OSE se reunirán este lunes a las 13:00 horas para evaluar cómo podría darse ese mecanismo.

“Estamos dispuestos a tomar medidas para estos casos, en los que se dan estas patologías y haya un tema económico. Una de las ideas es que sea a través del médico tratante, que él lo disponga”, afirmó al respecto Montaner, y agregó: “Nosotros no tenemos el dato de quiénes están en determinada situación de salud. Y tampoco la situación económica, porque hay gente que está en esa situación, pero que puede costearse el agua hasta que esta situación crítica termine”.