Muerte de Larrañaga: el testimonio de la persona que estaba con el ministro cuando falleció

Santiago González, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, contó que intentó reanimar al secretario de Estado, que el sábado pasado falleció de un ataque cardíaco.

La militante del Partido Nacional María Cristina Cedrez, que tenía una amistad de años con Jorge Larrañaga, dio su testimonio sobre la muerte del exministro del Interior. Larrañaga falleció el sábado 22 por un ataque cardíaco y, según informó el periodista Leonardo Haberkorn en una nota publicada en La Diaria, estaba en el apartamento de Cedrez cuando esto ocurrió.

Cedrez es una abogada de 69 años, fue presidenta de la Junta Departamental de Treinta y Tres y es suplente dentro del Directorio del Partido Nacional. Tiene un apartamento en la Torre Ellauri, en Punta Carretas (Montevideo), donde en la tarde del sábado se reunió con el secretario de Estado.

"Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Yo lo conocí cuando era intendente de Paysandú, cuando era un muchacho joven. (...) Nos hicimos amigos, muy amigos. A veces estábamos de acuerdo, a veces discutíamos, pero nos queríamos mucho. Yo tenía cinco años más que él y era una especie de hermana mayor que siempre estaba dándole consejos", contó a La Diaria.

Según su relato, el exministro del Interior se sitió "mal de golpe".

"Me dijo 'me siento mal' y me dio su teléfono para que llamara al chiquilín que le manejaba el auto, Carlitos. Yo lo llamé y le dije: 'Jorge está horrible, se siente mal, mal', y él llamó a todos. Después Jorge… se cayó. Llegó primero Santiago González (el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y amigo de Larrañaga) y después llegaron los médicos… A mí me pidieron que me encerrara en mi cuarto… y lo que pasó después ya no lo vi. Si lo hubiera visto no lo contaría tampoco", aseguró Cedrez.

En diálogo con La Diaria, González coincidió con lo dicho por la abogada. “Yo vivo muy cerca y viví en ese edificio cuando me casé. Llegué antes que nadie. Cristina estaba en shock. Enseguida le hice reanimación a Jorge”, dijo.

“Luego de unos minutos, que seguramente fueron muy pocos, pero para mí fueron una eternidad, llegaron los médicos. Ellos también, durante mucho rato, mucho, estuvieron intentando reanimarlo. Se hizo todo lo posible, todo lo habido y por haber. Lamentablemente no dio resultado”, agregó.