Mujica descartó un tratamiento de su enfermedad en el exterior y explicó por qué no fue al acto del 1º de mayo

"Para lo que he vivido estoy bastante bien, voy a empinar el vaso de la vida hasta el último minuto", expresó.

El expresidente de la República José Mujica participó este miércoles de un almuerzo en el Quincho de Varela -cerca de su casa en Rincón del Cerro- luego de anunciar que tiene un tumor en el esófago y agradeció a la "gran cantidad" de personas que lo han llamado en los últimos días.

"Estoy agradecido a toda la gente que me ha llamado de Uruguay y del exterior: Brasil, Argentina, Estados Unidos. A todos mi agradecimiento, y qué lindo es ser uruguayo, porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados y hemos tenido líos y es notable", expresó.

En ese sentido, comentó que se comunicaron con él, entre otros, el presidente Luis Lacalle Pou y los exmandatarios Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera.

"Hoy vino el presidente de una mutualista importante a decirme que le habían avisado de Estados Unidos por un tratamiento, pero yo no voy a ir ni a la esquina. Confío en los médicos uruguayos, con la edad que tengo agradezco mucho, pero vamos a ver si podemos arreglar lo que se pueda acá en el barrio", añadió.

Además, aseguró que seguirá con su vida normal "todo lo que pueda". "Me han hecho un chequeo de todos lados, el asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiaciones", explicó.

El expresidente habló en más de una oportunidad de la vida. "Todo lo que nace, nace para morirse, hay que aceptarlo. He tenido mucha suerte, tengo balazos a patadas, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo gratis, qué me voy a quejar. La vida es hermosa, le quiero transmitir a la gente joven que no se sienta quebrada, hay que pelear y vivir la vida con la mayor intensidad que se pueda", remarcó.

"Físicamente me siento bastante bien, para lo que he vivido estoy bastante bien. Soy agradecido, yo tendría que creer en Dios porque estoy vivo de milagro y por eso tengo que gritarle gracias a la vida. Voy a empinar el vaso de la vida hasta el último minuto y le quiero transmitir a la gente joven eso, dificultades siempre va a haber, vivir es vencer dificultades", subrayó.

Por otro lado, Mujica explicó su ausencia en el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. "Este 1º de mayo me tuve que ocultar por el asunto de la foto. Diez fotos no son nada, 20 tampoco, pero me como muchos plantones", indicó.

Por último, se refirió a la pelea generalizada en la zona del Nuevocentro. El expresidente señaló que cuando se tiene esa edad (adolescentes), "la cosa no es agarrarse a trompadas, la cosa es enamorarse y vivir la ternura de la vida porque después vendrá la ancianidad, y ahí el amor se transforma en una dulce costumbre y en compañerismo".