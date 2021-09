Mujica sobre llegada de afganos: "El consejo que doy es que antes de que hablen les miren las manos, el oficio"

El expresidente también se expresó sobre el posible acuerdo comercial con China y las elecciones de este domingo en Argentina, que supusieron un revés para el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández.

El expresidente José Mujica dio un consejo al gobierno, que está gestionando la llegada de familias de Afganistán que huyeron del país tras la llegada de los talibanes al poder. "Yo haría siempre la recomendación con respecto a la inmigración de que antes de hablar con los candidatos, primero les miren las manos", afirmó este lunes al programa Punto de encuentro, de Radio Universal.

El exmandatario dijo que al mirarle las manos, los gobernantes sabrán si esa persona "trabajó la tierra o no". "Después registra los verbos, pero primero eso. ¿Por qué? Porque este país necesita gente que se rasque con la tierra, etcétera. Somos una especie en extinción porque no tenemos hijos. Estaría bien que venga gente de afuera y tenga hijos, pero fundamentalmente para trabajar la tierra", afirmó.

Durante su gobierno entre 2010 y 2015, Mujica recibió a 42 refugiados sirios y planeaba alojar a 120 personas de ese país. Las primeras familias llegaron en 2014. Con los años dos de las seis que arribaron decidieron volver a Siria, donde la guerra continuaba, porque –según decían– se les hacía imposible mantenerse por lo caro que era Uruguay.

Este lunes Mujica reconoció que quedó "terriblemente molesto" tras esta experiencia. "El consejo que doy es que antes de que hablen, les miren las manos. El oficio. Hay una cultura que se expresa por las manos. Una cosa es ser gente con campo y otra cosa es se de campo. El ser de campo significa una niñez consustanciada con los trabajos rurales y eso no se puede sustituir", dijo.

Elecciones en Argentina: "Hay un disconformismo fuerte que se ha expresado en esto"

El expresidente también se refirió a las elecciones legislativas de este domingo en Argentina, que supusieron un revés para el Frente de Todos, liderado por el presidente Alberto Fernández. "A mí no me sorprende demasiado porque hay una tendencia muy fuerte en las sociedades contemporáneas a votar en contra de lo que hay, sin tener muy en claro a favor de qué se vota", sostuvo.

Mujica planteó que "hay una especie de inconformismo por la ansiedad del progreso económico, de las necesidades materiales que tiene la gente". "Es una cultura que nos envuelve subliminalmente, por todas parte, y naturalmente quienes están en el gobierno están pagando ese costo", señaló.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) subrayó que solo a partir de este fenómeno se puede explicar lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia y las presidencias de Jair Bolsonaro (Brasil) o de Donald Trump (Estados Unidos).

"Creo que en la Argentina, que tiene una crisis económica muy fuerte, que tiene antecedentes, hay un disconformismo fuerte que se ha expresado en esto. Y la gente no tiene por qué recordar que esto tiene en parte que ver con lo que pasó, con el endeudamiento de Argentina. Y es como si la gente dijera: ‘Hoy no aguanto más’", indicó a Radio Universal.

Sin embargo, reconoció que Fernández pudo haber cometido errores y que su manejo de la pandemia de Covid-19 pudo haber influido en el resultado adverso del domingo.

“Hay una caída fuerte del ingreso, mucha gente desocupada, y seguramente el sector que está en el gobierno está pagando el precio por eso”, afirmó.

TLC con China: "Me interesa mucho más lo que dice la industria paulista"

El exmandatario también habló acerca del inicio de las conversaciones entre el gobierno uruguayo y China, que estudiarán si es factible firmar un acuerdo de libre comercio. "Es sensato, cualquier gobierno tiene que preocuparse por mejorar todo lo posible los términos del intercambio. Me parece que es natural y se debe hacer", reconoció Mujica.

Sin embargo, subrayó que ya “hay estudios hechos y hay mucho que trabajar". "Después está cómo va a responder la región, el Mercosur y todo lo demás. Quiere decir que es un tema muy en borrador”, indicó.

El expresidente recordó que China también inició conversaciones con Colombia y con Ecuador y ya ha acordado con otros países. Además, resaltó que China tiene varios formatos de acuerdos comerciales, no tiene necesariamente uno y eso es algo que no se puede ignorar.

Tampoco se debe perder de vista el contexto, dónde Uruguay está ubicado, las dimensiones del país y su importancia para el Mercosur, según Mujica.

"China juega en todas las canchas del mundo, no creo que la economía uruguaya le mueva la aguja para nada. Al Uruguay sí, seguramente. Pero no tengo ninguna duda de que China tiene muchísimo interés de acordar algo con el Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur es una de las últimas grandes reservas agrícolas-alimentarias que le queda a la humanidad. Y de agua. Y China no ignora esto, naturalmente", planteó.

Y agregó: "Estamos muy lejos pero es natural que China mire a esta región. Y si puede acordar algo, es probable que lo vea como un primer escalón".

Asimismo, respondió a Punto de Encuentro que durante su mandato él no podría haber firmado un acuerdo de este estilo. "Ni pensarlo. Pero lo importante no era Cristina Fernández ni Lula en el gobierno. ¿Sabe lo que era más importante? La posición de lo que viene a ser algo así como la cámara de industria de San Pablo. A mí me interesa lo que dice la cancillería brasilera, el presidente, pero me interesa mucho más lo que dice la industria paulista", afirmó.