Mujica: "Tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad de 50 y pico de muertos diarios"

El expresidente dijo que este es "un tiempo triste" porque está "desnudando la gigantesca debilidad política de nuestras sociedades", y que además "estamos fallando como sociedad".

En su audición semanal en la radio M24, el expresidente José Mujica señaló que estas "son horas de derrota" porque la política "no ha podido acatar a la ciencia". Dijo que en Uruguay "la estrategia parece estar centrada en vacunar lo más rápido que se pueda" y que "tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad de 50 y pico de muertos diarios".

"50 muertos diarios en Uruguay debería ser un terremoto", señaló el expresidente. "Ni aún en los momentos de guerra más cruda (...) había un promedio de 50 muertos diarios. Esto es tremendo y parece que nos tenemos que acostumbrar", agregó.

El líder frenteamplista expresó que el gobierno no pudo "cumplir con la aplicación de las medidas de febrero" del GACH, y que "un margen de gente que no es la mayoría del país, pero es demasiada gente" no pudo cumplir a cabalidad con las restricciones sociales. "Al parecer es imposible privarse de un cumpleaños, de una festividad, de una salida, de un encuentro. Al parecer, es demasiado", reflexionó Mujica, y agregó: "Estamos fallando como sociedad".

Además Mujica dijo que quedó al descubierto "la inmensa fragilidad de los organismos internacionales", porque "si la respuesta era la vacuna y hay 20 o 25 proyectos de vacuna en marcha", era lógico "tratar de colectivizar el conocimiento de alguna forma". El exsenador dijo que ese "era el papel que debía cumplir el engranaje internacional".