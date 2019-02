Muñoz compareció en el parlamento para explicar criterios en el uso de fondos y la compra del museo Gurvich

Muñoz fue convocada por la diputada Graciela Bianchi, quien denunció “enorme discrecionalidad” en los gastos del Ministerio y anunció que elevará informes a la Jutep a para que se investigue.

La diputada afirma que hay “enorme discrecionalidad” en el uso de los fondos concursables, de incentivos culturales, y que los centros MEC están funcionando bien solo en algunos departamentos. “Uno de los directores de Cultura, que no voy a decir quien es pero en ese departamento es del Partido Nacional, me dijo que se convirtieron en cyber porque no va nadie”, expresó la diputada.

Bianchi anunció que enviará información de gastos a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Afirmó que se adjudican con nombre y apellido, sin aclarar con para qué y sin una evaluación posterior. “Es muy común poner en las resoluciones ‘para actividades de Candombe en la localidad de Conchillas de tal fecha a tal fecha’ y después aparece el nombre de la persona y la plata qué se le dio para hacerlo. Eso no es el Estado entonces yo quiero que se investigue”, sentenció Bianchi.