Murió Ricardo Pascale, expresidente del Banco Central y artista plástico

Pascale presidió el Banco Central (BCU) durante el primer gobierno del colorado Julio María Sanguinetti, entre 1985 y 1990, y también en su segunda administración (entre 1995 y 1996).

Falleció en las últimas horas el economista Ricardo Pascale. Fuentes de su entorno indicaron a Telemundo que se "descompensó" durante la madrugada de este viernes. Tenía 81 años.

El economista -nacido en 1942- era también artista plástico.

En una entrevista publicada en el diario El Observador semanas atrás, Pascale fue consultado acerca de si lo habían contactado para formar parte de algún equipo en esta campaña electoral. "Sí, me han llamado. Incluso algunos precandidatos han tenido conversaciones conmigo para interiorizarse sobre estas ideas que yo vengo insistiendo ya hace un tiempo. Eso se me da en algún partido más que en otro por supuesto. Yo soy batllista y el Partido Colorado naturalmente es el que me consulta más, pero tengo muy buena relación con todos los partidos y me han hecho consulta alguno de ellos y yo con mucho gusto. Tratándose de un tema que es para el país, no tengo ningún inconveniente en hacer los aportes necesarios", respondió.

Pablo Da Silveira, ministro de Educación y Cultura, se expresó tras conocer la muerte de Pascale. "Profundo dolor ante la muerte de Ricardo Pascale. Un uruguayo excepcional, un artista y un amigo. En el Museo Nacional de Artes Visuales queda expuesta su última obra, como si hubiera planificado una despedida. Abrazo enorme a Marta y sus hijos", escribió el secretario de Estado en su cuenta de X.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado escribió en X: "Lamentamos mucho el fallecimiento del economista, expresidente del Banco Central, artista y pensador del Uruguay del futuro, Ricardo Pascale. El saludo a su familia y amigos. QEPD".

Lamentamos mucho el fallecimiento del economista, expresidente del Banco Central, artista y pensador del Uruguay del futuro, Ricardo Pascale.

En tanto, el senador del Frente Amplio Charles Carrera escribió: "Lamento el fallecimiento del economista Ricardo Pascale, quien desde sus filas se atrevió a pensar el Uruguay del futuro. Las condolencias a sus familiares y amigos".

Por parte, el economista Javier de Haedo -quien este viernes iba a compartir una actividad en Punta del Este con Pascale- planteó en la misma red social: "Muy triste noticia. Ricardo era, al decir de Enrique Iglesias, un hombre del Renacimiento".