Nació en la Angola rural, sufrió una guerra y violaciones; hoy es diputada en Uruguay

La historia de Ángelina Vunge, que este miércoles ingresó al Parlamento a ocupar una banca nacionalista.

A sus 42 años Angelina Vunge, una mujer que nació muy lejos de Uruguay, ingresó por primera vez al Parlamento como legisladora. Algo difícil de imaginar para una niña nacida en la Angola rural en plena guerra.

"Cada lugar que vivíamos era atacado por el enemigo. Siempre tuvimos ese dicho de 'lo que no mata, engorda'. O sea, que cuando había hambre probábamos hojas, alguna raíz, para seguir adelante, aguantar el día", dijo Angelina Vunge.

Acostumbrada a esconderse de los ataques entre las plantaciones, asegura que cuando fue a la capital no había donde huir. "En la provincia estábamos acostumbrados a que cuando atacábamos íbamos a la mata a escondernos, atrás de la piedras, la selva, corriendo riesgo de algún animal salvaje. Pero en la capital fue distinto, te tenías que quedar en tu casa rezando que no cayera una bomba. Y eso fue muy difícil, fueron muchos días", relató a Telemundo.

En su pierna tiene una gran marca que dejó una trampa para animales en una de sus huidas. Otras marcas dejaron las golpizas de su padre a ella y su madre y las violaciones que vivió desde los cuatro años.

"Tuve la suerte de que no fue en masa, pero no dejó una violación. Lo viví, lo sufrí, lo callé. No lo digo con orgullo, pero es una realidad que me tocó vivir y lo tuve que enfrentar", relató Angelina.

A los nueve años resolvió quedarse en la ciudad y estudiar, no tenía ni zapatos ni útiles pero sí la convicción de querer irse del país.

Con los años logro entrar a trabajar en la misión de Naciones Unidas y conoció a una militar uruguaya de los cascos azules, que fue su contacto e inspiración para animarse a emigrar. Hoy hace 21 años de eso.

En su ingreso como diputada suplente de la agrupación de Juan Sartori, asegura que dará lo mejor para trabajar por mujeres, niños y adultos mayores.

"Sentirme dentro del Parlamento fui muy emocionante, fue muy fuerte. Gracias, Uruguay".