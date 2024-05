"Nadie la auxilió; se desnudó en la calle y corrió varias cuadras": la palabra de la madre de la joven que fue prendida fuego por su pareja

"Estaba en pareja hace cinco o seis meses aproximadamente y ya había tenido un episodio en marzo que le pegó con un cenicero en el medio de la frente; la dejó ciega", aseguró en entrevista con Telemundo.

Patricia Álvarez, la madre de la joven de 27 años que fue rociada con combustible y luego incendiada en el barrio Sayago, contó que su hija ya había sido agredida por su pareja.

"Estaba en pareja hace cinco o seis meses aproximadamente y ya había tenido un episodio en marzo que le pegó con un cenicero en el medio de la frente; la dejó ciega", aseguró en entrevista con Telemundo.

Como consecuencia, la víctima debió ser operada en el Hospital de Clínicas donde finalmente recuperó la vista tras estar internada una semana.

"No me aceptaron a mí la denuncia en la Policía porque supuestamente cuando es violencia doméstica lo tiene que hacer la propia víctima. Por lo tanto, soy la mamá y nunca me aceptaron la denuncia. Eso me dolió mucho porque sabía que después podía volver a pasar un episodio de violencia", contó la madre.

Entre marzo y este domingo, la joven fue golpeada varias veces por su pareja. "Él ya la había amenazado y le había advertido que si ella volvía a esa cantina aunque no estuviera con él la iba a prender fuego", prosiguió.

Finalmente, el hombre fue a la cantina, la sacó para fuera, la roció con nafta en la cabeza y luego la incendió. "Ella me relató ayer (por este domingo) que fue tanta la desesperación, el ardor y el dolor que ella cubrió con sus manos el rostro", relató.

"Él siempre lo que quiso fue rosearle toda la cabeza. Le incendió el cabello, que ella se trata de sacar con sus manos y, por eso, las tiene tan quemadas. Tiene el pecho hasta los senos quemados, los brazos y parte de la cara y el cuello", lamentó.

"Ella dice que en su desesperación nadie la auxilio; gritó mucho, se desnudó en la calle y corrió varias cuadras hasta la casa de su padre y sus hermanos", expresó.

"Su padre no estaba en ese momento, sus hermanos la auxiliaron, que enseguida me vinieron a buscar. Yo vivo a unas cuadras de la casa", explicó.

Para cerrar, Patricia envió un mensaje a la población. "Lo que quiero destacar y pedirle a la gente que cuando vean un caso de estos en una mujer que sepan que nadie está libre, todos tenemos una hermana, una madre, una hija, una sobrina, la cual puede pasar esta situación. No miremos para el costado", reflexionó.