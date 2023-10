"No creo que Palestina e Israel estén esperando nuestras declaraciones": Mujica pidió que no se "saque gajo del árbol caído"

Sanguinetti, por su parte, dijo que "la agresión sin ninguna duda debe ser repudiada" y que "Israel tiene el derecho a la legítima defensa".

Los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti se manifestaron este martes acerca del conflicto entre el grupo terrorista Hamás e Israel que alcanzó su máximo punto de violencia el pasado fin de semana.

El frenteamplista y el colorado se manifestaron en diferente sintonía, uno apuntando al "fracaso de la humanidad" y de "las Naciones Unidas (ONU)" y el otro asegurando que Israel tiene "derecho a la legítima defensa" y no debe "ser condenado como parte del conflicto".

"Es una barbaridad y un fracaso de la política de las Naciones Unidas que en más de 50 año no ha podido suturar una herida de carácter histórico. Las religiones monoteístas tienen patologías y un grado de fanatismo que es imposible de entender y de acompañar. Para algunas variables musulmanes morir en la guerra es un martirio que te transporta a otro mundo. Esas cosas están en la cultura de los pueblos. Cuando la política es tan débil que no se puede suturar y entender esas cosas es una fracaso de la humanidad", dijo Mujica a la prensa en el acto por los 35 años del Plan Caif en el Sodre.

Consultado sobre el cruce de declaraciones que ha habido entre dirigentes políticos a raíz de las condenas o no del ataque del grupo terrorista, Mujica opinó: "No creo que el pueblo palestino o las autoridades de Israel estén esperando nuestras declaraciones. Más bien que aprendamos y reflexionemos y no saquemos gajo del árbol caído".

Finalmente, el referente de la coalición de izquierda pidió "no confundir Palestina con Hamás" porque son "muy distintos". El grupo radical, consideró, es "una patología de fanatismo que surgió a consecuencia de un conflicto muy largo".

"Legítima defensa"

Por su parte, el secretario general colorado comenzó enfatizando que Israel "lucha por su subsistencia hace 75 años, cuando se creó". En este tiempo, remarcó, ha "superado siete guerras".

"Esta agresión sin ninguna duda debe ser repudiada. Israel tiene el derecho a la legítima defensa. No es aceptable que se condene a Israel como parte del conflicto cuando es el agredido, el asaltado", manifestó.

Luego, hablando en nombre del Partido Colorado, sentenció: "Estamos identificados con Israel desde su nacimiento".