"No entendemos realmente por qué Uruguay no fue parte; para salvar las vidas, los niños", dijo la embajadora de Palestina sobre posición en la ONU

Nadya Rasheed dijo que concurrieron al Parlamento para pedir un "alto al fuego para estos civiles palestinos que la están pasando realmente mal".

La embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed, concurrió este miércoles a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados tras ser convocada por los legisladores para informar la situación de su país en el marco del conflicto que mantiene con Israel. "Hemos venido al Parlamento hoy para intentar informar lo que está pasando en nuestro pueblo. Está siendo masacrado, durante 17 años tenemos un bloqueo general; son más de 2 millones de personas que están bloqueadas, están siendo masacradas, por aire, mar y tierra", aseguró.

Rasheed dijo que este ha sido el "ataque más sangriento" que ha podido lanzar Israel contra los civiles palestinos, que ya están "asediados" en la Franja de Gaza. En este sentido, afirmó que concurrieron a solicitar ayuda para pedir un "alto al fuego para estos civiles palestinos que la están pasando realmente mal".

"Uruguay es un país que tiene muchos valores. En los derechos humanos y las leyes internacionales y, por eso, la voz de Uruguay es muy importante.", consideró. "Necesitamos que ellos (los legisladores y otros representantes del gobierno) alcen la voz para un alto al fuego inmediato, para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria", agregó.

La embajadora enfatizó que hay un millón de niños palestinos que están viviendo en Gaza y más de 5.000 han sido asesinados. "Necesitamos parar esta situación", exigió.

Por otro lado, reconoció que no entendió por qué Uruguay no apoyó la resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía una "tregua humanitaria inmediata y duradera" y la entrega de víveres y servicios esenciales a la población de la Franja de Gaza. "No entendemos realmente por qué Uruguay no fue parte; para salvar las vidas, los niños", sentenció.

También consideró muy productiva la instancia que tuvo este miércoles en el Parlamento porque hay "noticias que no llegan a Uruguay" y se refirió, en concreto, al "sufrimiento" de su pueblo. "En estos días pero durante más de cinco décadas de ocupación", añadió.

"Nosotros pensamos que fue muy útil para mostrar estas fotos, para ver que los palestinos son humanos", subrayó. "Necesitamos recordar algo, el pueblo palestino es el ocupado; Israel es el poder ocupante", agregó.

"El pueblo palestino necesita tener protección. No tenemos armas, Ejército, Policía. Ellos por más de cinco décadas controlaron todos los aspectos de todos los palestinos", sentenció Rasheed. Y subrayó que la pregunta que debería hacerse cualquier persona sería "¿cuál fue la situación antes del 7 de octubre?". Ese día Hamás lanzó un ataque sorpresivo contra varios puntos del territorio israelí.

Reafirmó que no es la primera vez que Gaza es atacada por Israel. "Ahora también Israel cortó el agua, la medicina, la comida, el combustible para todo el pueblo. Eso es castigo colectivo; esos son crímenes de guerra", sentenció.

"Por más de 50 años ellos siempre usaron violencia para mantener la ocupación y el control del pueblo palestino. Con más violencia, más armas, no van a lograr con éxito la paz. La única manera que podemos lograr la paz es la libertad para ambos", opinó.

Y cerró: "Los palestinos solamente queremos ser libre, ¿por qué eso es complicado para el mundo?".