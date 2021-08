"No es ahorro, es recorte": diputados del FA plantean por qué critican la Rendición de Cuentas

La legisladora Bettiana Díaz afirmó en un discurso que en el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el gobierno "se olvidaron de la gente".

Este lunes los diputados del Frente Amplio realizaron un acto en la plaza 1º de Mayo para explicar por qué no votarán la Rendición de Cuentas.

"El motivo es sacar la Rendición de Cuentas de adentro del mármol. Nosotros queremos rendirle cuentas a la gente, queremos que el pueblo sepa por que nosotros decimos que esto no es ahorro, si no que es recorte", dijo la legisladora Bettiana Díaz.

"No es un ahorro porque hay cosas que se dejaron de hacer. Se ahorro en áreas muy sensibles donde entendemos que no era momento de ahorrar en plena pandemia. Ese es el recorte que nosotros estamos denunciando", agregó.

Durante un discurso frente a varios colectivos que asistieron a la convocatoria, afirmó que "el 2020 va a ser recordado como el año del ajuste, como el año del aumento de la pobreza, de los niños comiendo en ollas. No va a ser recordado por el gran ahorro del gobierno, ese que sale a camisetear por ahí. Por eso decimos que no es ahorro, es recorte. Es recorte en el Plan Ibirapitá, en el Plan Ceibal, en el salario publico, en las jubilaciones. De ahí salió el ahorro que camisetea el presidente Luis Lacalle Pou", dijo Díaz.

"Se habla de la pandemia pero para salir de la pandemia no hay nada, no hay ni un peso para esos sectores que estaban necesitando una mano, para los trabajadores informales, los feriantes, los pancheros, tortafreiteros, para las pequeñas empresas, las cantinas escolares, las agencias de viajes, sectores que no laburan como los sectores de fiesta y que no pudieron laburar. Se olvidaron de esa gente. En esa gente es en la que se ahorró en año de 2020 y hoy nos vienen a decir que esta es una Rendición de Cuentas que es de éxito", agregó.

Otra de las cuestiones que critican acerca de la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno es que "es más privatizadora", porque "hay un avance del sector privado y una disminución del estado".

"Se olvidaron de la negociación colectiva con el sector público. Se olvidaron que hay 97 mil usuarios mas en ASSE sin aumento de un solo peso para atender todo eso. Se olvidaron de la gente. Al gobierno los números le cerraron con la gente afuera", agregó la legisladora Bettiana Díaz.

En el acto también tomó la palabra el diputado Gustavo Olmos, para referirse a por qué se opone el Frente Amplio a la Rendición de Cuentas. "Nos preocupa por lo que expresa de lo no hecho en 2020 y más nos preocupa por la absoluta falta de planes hacia adelante que nos permitan vivir un futuro mejor. En ese sentido es que la bancada del FA va a estar votando en contra de este proyecto", afirmó.