"No estamos acusando al presidente de nada, salvo de que no está diciendo todo lo que sabe", dijo Pereira sobre chats entre Lacalle y Astesiano

"Claramente el presidente tiene que explicar por qué lo dejó trabajar por fuera de la norma", aseguró el presidente del FA.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, volvió a referirse este viernes sobre los chats del presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio Alejandro Astesiano. "Claramente el día que Marcelo tuvo el accidente este señor Astesiano habló con el secretario Nicolás Martínez, ahí le habló de matar a (el presidente del Pit-Cnt) Abdala, no literalmente sino políticamente, y luego siguió accionando", apuntó Pereira en rueda de prensa luego que se reuniera el secretariado de la fuerza política.

Denunció que el excustodio "estaba accionando por fuera" de lo que su trabajo le permitía. "Y si esto es así, claramente el presidente tiene que explicar por qué lo dejó trabajar por fuera de la norma", aseguró.

"Nosotros no estamos acusando al presidente de nada, salvo de que no está diciendo todo lo que sabe porque le preguntaron hace dos años si sabía de este tema, y dijo que no", recordó.

También, Pereira fue consultado sobre la posibilidad de un juicio político y respondió que esta herramienta requiere que "haya un delito grave". Y cerró: "No hay que dramatizar, pero (esto) no quiere decir que no haya pequeños deterioros que finalmente van degradando la institucionalidad y lo que tiene que hacer la sociedad uruguaya es protegerla".