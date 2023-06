"No estamos cumpliendo con nuestros votantes": Cabildo criticó la gestión de Heber durante la interpelación y propuso "cambio de rumbo"

Entre otros puntos, el diputado Perrone señaló que “hoy se ve un despliegue del Ministerio del Interior preocupado por recaudar a través de la instalación compulsiva de radares”.

La bancada de legisladores de Cabildo Abierto expresó sus discrepancias con la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y criticó varios aspectos "incumplidos" del "Compromiso por el país", en el marco de la interpelación que se desarrolló por casi 24 horas en la Cámara de Diputados. Y como sello de ello, sobre el final de la interpelación, presentó una moción diferente a la de la coalición. "Con esta moción, lo que se pretende es lograr un cambio de rumbo en algunas política de seguridad", detalló el diputado Álvaro Perrone tras la votación del texto propuesto por su partido, que no respaldó ni promovió la censura del ministro.

Horas antes, pasadas las 6:00 horas de este jueves, Perrone tomó la palabra para valorar lo dicho por Heber. Y ya desde el inicio de su participación mostró el tono crítico que tendría su exposición: “Si bien reconocemos que se han dado algunos cambios en materia de seguridad, queremos poner en contexto la situación de nuestro país y la visión desde Cabildo Abierto. El dato que nos preocupa es que Uruguay está segundo en la región en materia de homicidios, detrás de Brasil”.

Pese a advertir que, a su juicio, “nunca hubo nada peor que la gestión en seguridad pública que la que hizo el Frente Amplio”, Perrone reconoció que también son críticos con la administración actual.

“Si bien somos sumamente críticos de la gestión del Frente Amplio, que catalogamos como la peor de la historia, también somos críticos con la actual porque no estamos conformes. Pero no nosotros: la sociedad es la que no está conforme con el manejo de la seguridad”, afirmó Perrone.

En esa línea, el legislador basó varios de sus cuestionamientos en el “incumplimiento” de distintos puntos del documento de “Compromiso por el país” que firmaron todos los socios de la coalición antes del balotaje de noviembre de 2019. “Mucho se ha mejorado, pero falta más. Siento que no estamos cumpliendo con nuestros votantes”, dijo Perrone.

“El primer punto del compromiso por el país en materia de seguridad dice declarar la emergencia en seguridad pública, y nunca declaramos esa emergencia. Nosotros esperábamos otra cosa, como un despliegue territorial intenso para controlar lo que estaba pasando en las calles”, afirmó, y agregó: “Tampoco percibimos la acción permanente sobre las bocas de expendio, y tampoco vemos controles en las rutas y puntos de acceso. Las comisarías siguen siendo una simple mesa receptora de denuncias. No estamos cumpliendo con la construcción de las cárceles de pequeño tamaño, ni tampoco la cárcel de máxima seguridad, Hoy es imposible controlar la libertad vigilada. No vemos a la Guardia Republicana desplegada en todo el país como prometimos. No se cumple con el apoyo psicológico necesario al personal policial activo y al retirado”.

Entre otros puntos, además, señaló que “hoy se ve un despliegue del Ministerio del Interior preocupado por recaudar a través de la instalación compulsiva de radares”.

Así las cosas, sobre el final de la interpelación, Cabildo Abierto puso sobre la mesa una resolución distinta a la de sus socios de la coalición, en la que expresó su “preocupación por la elevada cifra de delitos violentos” y que la “actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía”.

“Se reconoce el esfuerzo de la Policía Nacional en el combate de ciertos delitos que han disminuido respecto a la administración anterior. No obstante, siguen mostrando niveles inaceptables”, dice el documento.

El documento no expresó respaldo a lo dicho por Heber, pero tampoco apoyo a una moción de censura.