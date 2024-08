"No hay ninguna duda que hay abrumadora cantidad de información que da ganador a Edmundo González Urrutia", dijo Paganini

"Vemos que hay una gran presión y hay una opinión pública que se va consolidando en torno a que esto fue un fraude y que se puede rever y revertir", subrayó el canciller sobre la situación en Venezuela.

El canciller Omar Paganini explicó este viernes por qué Uruguay reconoció a Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de Venezuela. Sostuvo que la información es "abrumadora" y destacó que otros países de la región se alinean a esa posición.

"La información que presenta el gobierno es incompleta, las actas no se muestran, no se aceptan revisiones independientes. Se dicen números que al principio claramente no cerraban. Hoy se trata de hacer unos números mejores, dan lo mismo. Lo del gobierno no es verosímil y la oposición se tomó el trabajo y en una tarea inédita de escanear el 100% de las actas y que estén en internet para que todo el mundo las vea", afirmó en rueda de prensa.

"Son actas que no han sido discutidas, que tienen el código QR, que tienen firmas, datos escritos a mano por gente que es de la Comisión Electoral venezolana. Esa información abrumadora da además muy parecida a lo que daban las encuestas, los sondeos en el momento de la elección; 67%, 68% para la oposición, 30% para el gobierno", agregó Paganini.

"Me parece que no hay ninguna duda que hay abrumadora cantidad de información que da ganador a Edmundo González Urrutia", enfatizó. "Algunos ya han dicho más o menos lo mismo que nosotros el día de hoy, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina. Y hay otros que están reclamando una revisión independiente y un conteo independiente, que la información detallada se ponga en conocimiento", enfatizó.

"Algunas cosas que estaban en discusión hace un par de días hoy no están en discusión. Hoy lo pide Brasil, Colombia y México. El clamor hacia que los datos se pongan sobre la mesa y se haga una revisión independiente es cada vez más fuerte", manifestó.

"Nosotros damos un paso más, decimos que estamos seguros que esa revisión va a dar que gana González Urrutia. Vemos que hay una gran presión y hay una opinión pública que se va consolidando en torno a que esto fue un fraude y que se puede rever y revertir", cerró.