"No hemos podido con los homicidios": Lacalle manifestó "enorme preocupación" por asesinatos y habló del cuádruple crimen de Maracaná

El presidente Luis Lacalle Pou manifestó este miércoles "enorme preocupación" por los homicidios que se registran en el país, en días donde este delito ha vuelto al centro del debate público y político, entre otros, por el cuádruple asesinato de Maracaná, ocurrido el jueves pasado.

"Si algo nunca hice en el gobierno es poner excusas. Hay una enorme preocupación por los homicidios. Nunca nos escucharon hablar de ajustes de cuentas, son vidas que se pierden. En este caso, además, es la vida de un niño", dijo en rueda de prensa desde Mercedes (Soriano). Una de las víctimas del crimen tenía 11 años.

Sobre este crimen, adelantó que la Policía cuenta con "elementos importantes para poder resolverlo".

"No puedo adelantar más porque estaría intercediendo, estaría complejizando la investigación. Este delito debería rápidamente aclararse y también los móviles del delito. No es un hecho aislado de ese día, de esa noche, es algo que se venía de un conflicto que se venía extendiendo en determinado grupo de personas", cerró.

Lacalle, de todas formas, marcó un "punto y aparte": "No comparto que se utilice esto como plataforma de campaña".

"Para empezar, que una arenga de campaña sean los niños heridos o muertos... lamentablemente esto se mantiene hace 10 años, lamentablemente. No estoy diciendo que esté bien. Está mal. Vayamos a lo que se decía hace muchos años. Hubo una vez un candidato que dijo que iba a bajar 30% las rapiñas. No solo no bajaron, ascendieron", dijo en referencia a una promesa de campaña del fallecido expresidente Tabaré Vázquez.

"Los datos del Observatorio (Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior), que es el mismo de hace muchos años, muestran que es la primera vez en muchísimos años que descienden los delitos. Han descendido sensiblemente los hurtos, las rapiñas y abigeato. No estoy conforme, pero hay que decir la verdad: los delitos han bajado, no podemos con los homicidios", dijo.