"No me dejaron hablar" y "hubo advertencias": Nane propuso que Senado tratara caso Marset como asunto político, pero oficialismo no lo votó

“A mí no me dejaron hablar” y “desde que llegué hubo advertencias”. Así se refirió la senadora frenteamplista Silvia Nane a lo sucedido este martes en el Senado, cuando propuso plantear que la cámara trate como asunto político la reciente crisis en el gobierno por las derivaciones del caso Marset. Tras un cuarto intermedio, los senadores oficialistas no acompañaron la iniciativa, que no contó con los votos necesarios.

"La crisis política quedó debidamente resuelta", dijo la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín, encargada de leer una declaración de los legisladores de la coalición. "Las cuestiones que quedan por dilucidar están todas en el ámbito de la Justicia", añadió.

Este martes, al inicio de la sesión en el Senado, Nane llegó con la intención de proponer debatir como asunto político el escenario al que se enfrenta el país desde mediados de la semana pasada. Desde ese momento el clima en el Parlamento se tensó y volvió conflicto: mientras Nane se pronunciaba a través del micrófono, varios legisladores gritaban y le hablaban por encima; ante eso, la vicepresidenta Beatriz Argimón debió interrumpir en varias oportunidades a senadores de la coalición para pedirles que se callaran y dejaran hablar a Nane. Finalmente, se decidió que el Senado no vote el tema.

Luego de ese episodio, Nane habló en rueda de prensa y dijo que las tensiones comenzaron incluso antes de que ella hablase en el Senado. “Desde que llegué me dieron advertencias. Hubo discusiones un tanto agraviantes: no está en la sesión taquigráfica, pero enrarece el clima. El clima fue una tormenta”, dijo, y prefirió no dar nombres ni detalles de lo sucedido para que los implicados, en caso de querer repetir lo dicho, hablen bajo registro taquigráfico del Senado.

Sesión conflictiva en el Senado: el FA propuso tratar como asunto político el caso Marset. La vicepresidenta Argimón debió cortar cinco veces a algunos legisladores de la coalición que no dejaban hablar a la senadora Nane. pic.twitter.com/KvPwNgQHeQ — Telemundo (@TelemundoUY) November 7, 2023

Con todo, Nane ahondó en los motivos para proponer en el Senado que la crisis del gobierno se trate como asunto político. “Entendemos que el Parlamento se tiene que expresar claramente respecto a que no se puede venir al Parlamento a ocultar información, tal como lo hicieron miembros, ahora exmiembros, del Poder Ejecutivo. Acordaron una estrategia para venir a ocultar información, y evidentemente la llevaron adelante”, dijo, y remarcó: “Intenté hacer una argumentación para poder explicar por qué queríamos un asunto político, para armar un debate, y que la semana no empiece en el Senado como si no hubiese pasado nada, y no me dejaron nada. A mí no me dejaron hablar”.

Entre otras cosas, la senadora consideró que “hay respuestas que el presidente (Luis Lacalle Pou) no terminó de dar en su conferencia de prensa tan exprés como el pasaporte que le entregaron a Marset”. “Y definitivamente hay cosas que involucran preocupaciones del Frente Amplio y de la ciudadanía que merecen por lo menos que el Parlamento se expida”, dijo.

“En este momento tienen (los dirigentes del oficialismo) una batería de argumentos que creo que los van a tener que renovar. Porque realmente el escándalo en el que nos metieron… Creo que tendrían que incorporar algún otro argumento, y eso quiere decir que no les está alcanzando. Hay una figura de primer nivel, que es el presidente, que no está siendo claro con la ciudadanía. Hay muchísimas dudas. Estuvimos cuatro días en vilo, con la especulación como única herramienta, y el presidente en una conferencia de prensa de apenas siete minutos, y sin aceptar repreguntas, dijo que estaba cansado, que no tenía una línea de tiempo, que convocó a una reunión, después que pasó a saludar a una reunión donde o bien se destruyó información que tenía que llegar a la ciudadanía o bien que se obstruyó para que no llegara. No sé si el presidente pretende sacar la pata del lazo diciendo ‘pasé a saludar’. ¿Qué es pasé a saludar a una reunión que él convocó?”, afirmó en alusión al encuentro en el que la exvicecanciller Carolina Ache dijo que fue convocada por el ahora exasesor presidencial Roberto Lafluf y se le pidió que dejase de lado parte de los chats que mantuvo con el exsubsecretario de Interior Guillermo Maciel sobre el narcotraficante Sebastián Marset.

“No es una cuestión de creer o no, es que no es claro. Tenemos una tremenda crisis de credibilidad, y eso no ayuda al vínculo entre las instituciones. El próximo integrante del Poder Ejecutivo que convoquemos, ¿va a venir a decir lo que quiere o lo que tiene que decir, como es su deber constitucional?”, se preguntó Nane, y agregó: “La gente renuncia y parece que no hizo nada. La gente borra los chats y parece que no hizo nada. Todo es raro. Está difícil entender las cosas así”.

Con esto, la legisladora consideró que el gobierno “no sale” de esta situación que cuestiona su credibilidad “agraviando al Frente Amplio”.