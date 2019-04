“No me nombró, pero estoy seguro de que se refería a mí”: Sendic opinó de dichos de Astori sobre corrupción interna en el FA

El exvicepresidente de la República calificó de "lamentable" la conducta del ministro de Economía.

El exvicepresidente de la República Raúl Sendic asistió a un acto en homenaje por los 45 años de las “Las Muchachas de Abril” y habló con la prensa en referencia a dichos del ministro de Economía Danilo Astori:

Hizo una serie de manifestaciones en un acto, una referencia a la corrupción interna del FA. No me nombró, pero estoy seguro de que se refería a mí. Por lo tanto, no le voy a esquivar el bulto a esta situación. Me parece lamentable.

De acuerdo con lo que planteó el contador (Astori), coincido en que hay elementos en los que él como ministro de Economía se tiene que concentrar, como el empleo y la situación económica. Necesitamos aliviar la carga tributaria del sector medio de la sociedad, mejorar las condiciones de los sectores de menores recursos y políticas activas de vivienda.