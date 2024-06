"No nos engañemos: en todas las intendencias hay desprolijidades": Bianchi habló sobre su chat con Botana por el juicio político a Cosse

"Lo que me da rabia es que yo no estaba de acuerdo con que se tapara nada, al contrario; lo que quería era que se hiciera el proceso hasta el final", comentó la legisladora sobre la conversación en la que se da a entender que era mejor no avanzar en el juicio político a la entonces intendenta.

“No nos engañemos: en todas las intendencias hay desprolijidades, en las frenteamplistas y en las coloradas también”. Esas fueron las palabras de la senadora nacionalista Graciela Bianchi para referirse al contenido del chat que semanas atrás se conoció y que mostraba una conversación entre ella y su par nacionalista -y exintendente de Cerro Largo- Sergio Botana sobre qué hacer ante el juicio político que querían impulsar ediles nacionalistas contra la entonces intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

Del mensaje, que fue divulgado por el semanario Búsqueda, se desprende que Bianchi se negó al juicio político y argumentó que el Frente Amplio lo podía usar en su contra "en cualquier momento": "Los intendentes blancos tienen algunas 'cositas' que tapar", expresó a través de WhatsApp.

Semanas después de esa filtración, Bianchi y Botana se presentaron ante Fiscalía para denunciar lo que entienden se enmarca como un equivalente al delito de “violación a la correspondencia privada”.

En entrevista con Telemundo de este viernes, Bianchi señaló que la Fiscalía pudo acceder a ese chat entre ella y Botana en el marco de la investigación por el caso del exsenador Gustavo Penadés, lo que incluyó la incautación y pericia de su celular: “Era una conversación en el WhatsApp de la bancada de senadores, entre Botana y yo, por un tema que nada tiene que ver con la causa Penadés. Esos chats se tomaron del celular de Penadés, porque lo reconocemos, lo tenemos nosotros también, sobre un tema que nada tenía que ver con su caso, y sobre dos personas que no tenemos ninguna indagatoria ni Penadés nos mencionó por nada, no estamos por nada en la causa”.

En esa línea, Bianchi indicó que con la denuncia buscan “hacer un antes y un después: que se terminó, que estas filtraciones así no se pueden seguir haciendo”: “Tiene que quedar claro que alguien falló. Estos chats no podían estar circulando en ningún lugar porque no eran chats vinculados a la causa, tendrían que haber sido encriptados o destruidos, y ahí se falló”.

Consultada específicamente sobre el contenido del chat, Bianchi afirmó que “se sacó de contexto” y que se da a entender “todo lo contrario” a lo que pretendía poner sobre la mesa.

“Yo fui gran impulsora de llevar todo el proceso jurídico del juicio político iniciado por la Junta Departamental al Senado. Fueron conversaciones que manteníamos con Sergio. Nos llevó meses el estudio y la preparación de la sesión. No nos engañemos: en todas las intendencias hay desprolijidades, en las frenteamplistas y en las coloradas también. Entonces, nosotros lo que queríamos evitar era precisamente que se hiciera barro de la política. Ya estaban muy exacerbados los ánimos del frenteamplista y de la propia intendente, de los ediles nuestros que se sintieron muy despreciados por la intendente. Lo que quisimos hacer fue todo lo contrario a lo que me quieren hacer decir ahora”, afirmó Bianchi a Telemundo.

“Yo dije durante mi intervención que mis colegas senadores exintendentes me iban a querer un poco menos, pero yo creo que hay que corregir la mayoría automática en las Juntas Departamentales. Creo que el camino para terminar con desprolijidades de todas las intendencias, de todos los partidos, porque acá nadie puede decir que se baña en agua bendita, es a través de la representación proporcional”, dijo, y agregó: “En una conversación con Sergio le hice ese comentario, sí. Pero lo que me da rabia es que yo no estaba de acuerdo con que se tapara nada, al contrario; lo que quería era que se hiciera el proceso hasta el final”.