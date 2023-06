"No nos perdonan el éxito": Heber explicó qué quiso decir con esa frase y apuntó contra el FA

"No nos perdonan ni nos van a perdonar el éxito, no nos van a perdonar nunca eso, siempre va a estar mal, siempre van a pegar a lo que sea", dijo el ministro en diciembre del año pasado.

"No nos perdonan el éxito". La frase, dicha tiempo atrás por el ministro del Interior Luis Alberto Heber, es utilizada una y otra vez por la oposición para criticar la gestión del secretario de Estado cuando sucede algún hecho delictivo. El jerarca se detuvo en ella este miércoles, durante la interpelación a la que está siendo sometido en la Cámara de Diputados por la cifra de homicidios registrados en Uruguay.

"¿Es un éxito toda la gestión? No, señor presidente, estamos en plena batalla contra el crimen organizado", dijo Heber este miércoles para introducir el tema, y añadió que esas palabras fueron en el marco de una "multitudinaria convocatoria política de fin de año de la Lista 71" en Maroñas (Montevideo). "No hablábamos del éxito del ministerio (...) sino del éxito electoral, ¿o también van a negar que tuvimos éxito electoral?", comentó.

"Tuvimos éxito electoral, ganamos las elecciones, y por lo tanto no nos perdonan quienes hoy no están en el gobierno ese éxito, y a eso me refería", insistió Heber durante la interpelación.

El ministro agregó: "De ahí que se desprenda que creemos que la gestión del Ministerio del Interior es un éxito, no, no, no, no son nuestras palabras". En esta línea, pidió que no se "tergiversen" sus dichos.

El "éxito", expresó, es, entre otros, que durante la pandemia la Policía logró imputar a más gente que en años previos.

Durante el acto al que hizo referencia, de diciembre de 2022, Heber pronunció su ya famosa frase. "No nos perdonan ni nos van a perdonar el éxito, no nos van a perdonar nunca eso, siempre va a estar mal, siempre van a pegar a lo que sea. Hay mejor seguridad, mucha más que la que ellos nos dejaron con el miedo instalado en la gente", afirmó el ministro en ese momento.