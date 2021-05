"No se considera prudente aumentar la movilidad": Primaria frena regreso de cuarto, quinto y sexto

No se suspenden las clases presenciales en Paysandú y en Colonia, como solicitaron las intendencias ante el aumento de casos. Se seguirá evaluando "caso a caso".

Primaria frena por al menos una semana más el retorno a las clases presenciales de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de escuela.

"No se considera prudente aumentar la movilidad", dijo a Telemundo la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, quien explicó que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió prolongar la "detención del cronograma” de vuelta a las escuelas por al menos una semana.

Por otra parte, Primaria no dio lugar al pedido de las intendencia de Paysandú y Colonia, que solicitaron suspender en estos departamentos las clases presenciales de los grados que ya volvieron a las aulas. “Por ahora no hay necesidad de un cierre”, aseguró.

Según la jerarca, las autoridades de Primaria analizaron el pedido pero entendieron que "epidemiológicamente no era necesario" y "no recomendaron el cierre" de todas las escuelas. "Al contrario: recomendaron la presencialidad", dijo, y agregó que Primaria continuará evaluando "caso a caso" si corresponde cerrar o no una institución, como hasta ahora ha pasado.

"Tanto el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) como el Ministerio de Salud Pública consideran que no es oportuno proceder a un cierre masivo", expresó Fabeyro.

Por ejemplo, "hay escuelas que se cierran por un día, se hace la sanitización y al día siguiente se abren", pero hay otras que deben permanecer cerradas más tiempo porque no están dadas las condiciones sanitarias.

La directora de Primaria aclaró que se seguirán haciendo las transferencias alimentarias en tanto los alumnos de cuarto, quinto y sexto no vuelvan a la presencialidad. Sin embargo, advirtió que en este tiempo a las autoridades les "llamó la atención que hay montos importantes para retirar” de alumnos que pueden acceder al servicio.