"No se hace la rata, es su propia representación, es una rata de caño": Da Silva cruzó a Carrera por cuestionar dichos de Lacalle

El presidente se refirió a las ausencias de Orsi en actividades y afirmó: "Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi todas las bolillas".

"Carrera no se hace la rata, es su propia representación; es una rata de caño". Así cruzó en redes sociales el senador nacionalista Sebastián Da Silva a su par del Frente Amplio Charles Carrera.

¿Qué pasó? Este martes, el presidente Luis Lacalle Pou, sin mencionarlo, se metió en la polémica en torno a la decisión del candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi de no ir a actividades, en el marco de la campaña electoral de cara a octubre. Orsi argumenta que no es justo compartir estrado con varios candidatos de la coalición multicolor.

"Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi todas las bolillas", expresó el mandatario durante la actividad por el Día del Exportador.

Ante esto, Carrera en su cuenta de X escribió este miércoles que el que se sigue "haciendo la rata" es Lacalle que "se mantiene sin opinar" del caso del exintendente de Artigas Pablo Caram, condenado por las irregularidades con las horas extra en la comuna.

El que se sigue "haciendo la rata" es Lacalle que se mantiene sin opinar del caso Caram. ¿Será que lo incomoda por ser de su "riñón político"? No se preocupen tanto por el @Frente_Amplio ni por su candidato @OrsiYamandu que con el único que tiene obligaciones es con el pueblo… pic.twitter.com/2YV13tcQKB — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) July 31, 2024

"¿Será que lo incomoda por ser de su "riñón político"?", se preguntó Carrera y agregó que "no se preocupen" por el Frente Amplio ni con Orsi "que con el único que tiene obligaciones es con el pueblo uruguayo".

El que salió al cruce del legislador frenteamplista fue Da Silva. También en redes sociales, el senador afirmó que "Carrera no se hace la rata, es su propia representación; es una rata de caño".

Carrera no se hace la rata.

Es su propia representación.

Es una rata de caño .

Bergara se rifó entera la materia balances y auditoría.

Por eso se les escaparon 800 millones de dólares en Ancap que todo el pueblo uruguayo tuvo que pagar .

Dios mío https://t.co/rlwbAhRkH9 — Sebastian Da Silva (@camboue) July 31, 2024

Este no es el primer roce entre los legisladores. El anterior se dio luego de que el Ministerio del Interior informara las cifras de delitos durante el primer semestre del 2024. Allí Carrera cuestionó los números, mientras que Da Silva aseguró que su par no tenía "autoridad moral" para hacerlo.

"Lo de Carrera es irritante, ¿sobre qué bases morales puede juzgar a alguien si es un miserable?", manifestó en su momento.