"No se hizo nada" y "se manejó mal": María Julia Muñoz apuntó contra el gobierno con críticas a su gestión por la pandemia y el dengue

La exministra de Salud, María Julia Muñoz, participó este lunes de una actividad en apoyo a la precandidata Carolina Cosse y, en este marco, criticó la gestión del actual gobierno en materia de salud y también educación. "En esas dos áreas la primera tarea es reconstruir", aseguró.

Para Muñoz, la administración de Luis Lacalle Pou "manejó mal" la pandemia. "No se manejó bien porque el presidente haya puesto la cara todos los días, se manejó mal porque cuando hubo que tomar acciones en defensa de los más necesitados no se hicieron", apuntó.

La exministra durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez consideró positivo el llamado a los científicos, pero luego apuntó: "Qué mal que no le hicieron caso en el mes en que había que bajar la movilidad, y que mal que dijeron que el Frente Amplio decía que durante toda la pandemia había que bajar la movilidad, y eso es mentira, es tan falso como otras tantas falsedades que nos hemos acostumbrado a oír".

Además, recordó que durante los gobiernos del Frente Amplio no hubo dengue pese a que en la región sí. "Ahora hay dengue en el Uruguay", enfatizó. "Ustedes vieron que se fuera a la casa de las personas y a los contactos a ver qué es lo que pasaba y se educara a la población", se preguntó. "No, no se hizo nada", agregó.

Muñoz enfatizó que se debe "mejor" y "volver a construir un sistema en el que los usuarios, los trabajadores y las empresas puedan lograr acuerdos". En este sentido, opinó que "los acuerdos necesitan también, como todo en la vida, regulación y el ministerio necesita sin lugar a duda una mejor rectoría".

¿Por qué apoya a Cosse? "En realidad Carolina, al igual que Tabaré Vázquez nació en un barrio obrero, sabe cuáles son las necesidades de las personas trabajadoras y humildes", respondió. "Carolina desde estudiante estuvo militando porque estas personas tuvieran y nos dieran más posibilidades de vivir en una sociedad justa", agregó.

"Carolina va a saber cuidar con honestidad los bienes públicos del país como una excelente madre de familia y además tenemos que salir de acá compañeros y compañeras teniendo claro que México nos guía para que Uruguay tenga una mujer presidenta", cerró.