"No se perdió un solo peso del Estado": Manini Ríos defendió a autoridades de la ANV y dijo que la solución se presentó a "tiempo"

Criticó a la oposición al decir que "los que más se rasgan las vestiduras son los que sí generaron grandes pérdidas a nivel del Estado en sus administraciones".

La semana pasada desde el Frente Amplio (FA) pidieron la renuncia de las autoridades oficialistas en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) luego de que el Parlamento debiera votar de urgencia un proyecto de ley para evitar pérdidas por más de US$ 400 millones.

Este martes, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos hizo mención al tema y dijo que más allá de las críticas es necesario destacar que el Estado no perdió "un solo peso". "Habrá sido al límite pero no se perdió un solo peso del Estado", agregó.

Argumentó que distintas razones aplazaron la solución y aseguró que una de ellas fue "el enlentecimiento del Poder Judicial", dado que se debía dar aviso a "centenares de deudores". Aclaró que este "enlentecimiento" se dio tanto para esta situación como para el resto de organismos.

Consideró que "se ha magnificado el hecho porque se presentó la solución muy sobre el plazo", pero entiende que "fue a tiempo". En esta línea, Manini Ríos criticó a la oposición al decir que "los que más se rasgan las vestiduras son los que sí generaron grandes pérdidas a nivel del Estado en sus administraciones".

Sobre las críticas que legisladores de la coalición hicieron ante el proceder de las autoridades de la ANV, Manini Ríos -esposo de la ministra de Vivienda, Irene Moreira- sostuvo que "no vale la pena perder tiempo en contestar".

El origen del problema fue una modificación que introdujo la ley de urgente consideración (LUC) a los vencimientos de hipotecas, que generó riesgo de prescripción en el caso de unos 3.000 créditos.

Artículos de la LUC redujeron de 20 a 10 años los plazos de vencimiento de créditos hipotecarios, abriendo un período de dos años para postergar o ejecutar aquellas deudas que prescribieran en ese período de transición.

Los dos años vencían el 24 de julio y para evitar pérdidas por US$ 450 millones el Ministerio de Vivienda envió al Parlamento un proyecto de ley que da cuatro años más de plazo.

El diputado colorado Ope Pasquet escribió el pasado viernes en su cuenta de Twitter: "El pasado miércoles tuvimos que votar como grave y urgente un proyecto de ley que prorroga el plazo para ejecutar créditos que estaban a punto de prescribir, por efecto de las normas de la LUC que acortaron los plazos de prescripción".

"El apremio no lo generó la LUC, que dio dos años de plazo a los acreedores para que defendieran sus créditos, sino la omisión de los que debieron actuar y no lo hicieron. La ANV no sólo no actuó: tampoco advirtió a tiempo al Parlamento que necesitaba una prórroga", agregó el parlamentario.

"Hubo que legislar de apuro para evitar un enorme daño económico y político. El episodio fue demasiado grueso como para hacer de cuenta que no pasó nada. Los responsables deberían poner inmediatamente sus cargos a disposición del gobierno. Es lo que corresponde", finalizó el representante.