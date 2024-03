"No se puede dialogar con el delito": el precandidato Iafigliola propone un "copio y pego del plan Bukele para aplicar en Uruguay"

"Los primeros derechos humanos son los de los ciudadanos que hoy no pueden salir a la calle”, apuntó el dirigente nacionalista.

El precandidato nacionalista Carlos Iafigliola presentó en las últimas horas sus propuestas en seguridad pública, entre las que incluye el plan denominado “Impakto”, una adaptación “a la uruguaya” de la operativa que ha aplicado en El Salvador el presidente Nayib Bukele.

Bukele llegó a la Presidencia de El Salvador en 2019. Desde entonces, ha impulsado un millonario proyecto de seguridad denominado Plan de Control Territorial, que incluye un duro combate a las pandillas y una megacárcel de máxima seguridad, entre otras acciones. La iniciativa no ha estado exenta de críticas internacionales por considerar que atenta contra los derechos humanos y por presuntas detenciones arbitrarias, pero también le ha valido a Bukele una amplia aprobación entre los ciudadanos de su país, que recientemente lo eligieron para otro período presidencial pese a que la Constitución no lo contempla.

“Hoy en la casa del Partido Nacional estamos presentando un anexo a nuestro programa de gobierno. En este anexo profundizamos sobre algunos temas, como seguridad pública. Hace largo rato que vengo mirando lo que está pasando en otras partes del mundo para resolver los temas de seguridad pública. Uno de esos lugares que vengo mirando es El Salvador y vengo viendo el accionar y el plan que lleva adelante el presidente Bukele, y los resultados que está dando. Tenían alrededor de 4.500 asesinatos por año, y el año pasado estuvieron en menos de 150, eso muestra que el plan está dando resultados”, afirmó este jueves Iafigliola en rueda de prensa.

En ese sentido, el precandidato nacionalista propone hacer un “copio y pego del plan Bukele para aplicar acá en Uruguay”. “Armamos un plan propio, le pusimos el nombre de Impakto, asociándonos con el nombre de Bukele”, explicó.

El plan de Iafigliola, que, según explicó, pretende ser una “aplicación a la uruguaya” de lo hecho por Bukele, consta de tres ejes: represión, reconstrucción del tejido social y cárceles.

“El primero de ellos es que en esas zonas que fueron tomadas por bandas criminales, que ya sabemos cuáles son en Montevideo y en muchos lugares del interior, ahí se tiene que entrar con una sola mirada: fuerte, clara, dura, ir con una fuerte represión, no se puede dialogar con el delito, hay que aplicar la Constitución y la ley, entonces el primer paso es fuerte represión en zonas que fueron tomadas por bandas criminales. También darle nuevas herramientas a la Policía, más respaldo desde el punto de vista de lo remunerativo, darle mejores armamentos, mejor tecnología, pero también acompañarla con una idea que viene de antes, que es aquello de una Guardia Nacional, integrada por efectivos militares que tengan la formación de la seguridad pública interna y dirigidos por el Ministerio del Interior”, señaló.

“El segundo eje es llevar adelante una reconstrucción del tejido social en estos lugares. Son zonas donde se han generado códigos muy fuertes, que atraen a los jóvenes. Tiene que haber una fuerte presencia del Estado que genera oportunidades. Es un apoyo para que estos jóvenes no terminen ingresando a esas bandas criminales. El tercer eje tiene que ver con una mirada distinta sobre el temas de las cárceles. En Uruguay tiene que haber una cárcel máxima de seguridad, al estilo de la que hay en El Salvador, donde no entra ni sale nada que tenga que entrar ni salir. También cárceles chicas para infractores en primera instancia, para ayudarlos en la rehabilitación. Y cero ocio en las cárceles, para que no piensen en cómo seguir delinquiendo desde adentro. Una medida que funciona bien en El Salvador es que llevan a los presos a trabajar a obras públicas, los llevan a agachar el lomo”, agregó.

A juicio de Iafigliola, Uruguay debe “tomar la experiencia de El Salvador a la uruguaya, tomando lo que tenemos que tomar y no tomando algunas cosas que quizás acá puedan rechinar”.

Consultado sobre los cuestionamientos vinculados a la falta de derechos humanos en el operativo de Bukele, Iafigliola apuntó: “Cuando se lleva adelante un procedimiento de este tipo, puede haber algún funcionario que se le vaya la mano. Nosotros vamos a hacer todo dentro del marco de la Constitución y la ley. Si tengo que poner en una balanza de un lado los derechos humanos de los delincuentes y del otro los derechos humanos de doña María y don José, me juego a proteger los derechos humanos de doña María y don José, que son la mayoría del pueblo uruguayo. Los primeros derechos humanos son los de los ciudadanos que hoy no pueden salir a la calle”.