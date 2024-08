"No se veía nada por el humo; agarramos a los gurises y salimos": familias afectadas por incendio en Marconi piden colaboración

Para colaborar, se puede llamar al: 095146388 / 097876465.

Tres familias perdieron todo luego de que sus casas se incendiaran en la mañana de este jueves en el barrio Marconi. Unas 11 personas quedaron sin nada y piden colaboración a la población para poder rearmar sus hogares.

El incendio se dio en tres viviendas ubicadas en Enrique Castro y Aparicio Saravia. El foco ígneo comenzó sobre las 7:30 horas. Hasta allí llegó personal de Bomberos y trabajó en el combate del incendio. Finalmente, el fuego dejó pérdidas totales. No se registraron personas lesionadas.

En total, son 11 las personas afectadas por la pérdida de sus viviendas. Ante esto, el CAIF Santa Rita ya los está apoyando, sobre todo en la atención de los niños.

“Hubo un cortocircuito y se nos quemó toda la casa. Fue un cortocircuito y perdimos todo. Estábamos durmiendo y mi pareja se levantó para ir al baño. Me levantó y me dijo ‘vámonos que se está prendiendo fuego’. Cuando me levanté, estaba negro por el humo, no se veía nada. Agarramos a los gurises y salimos”, dijo Melissa a Telemundo, una de las afectadas por el incendio.

“Necesitamos todo lo que es para una casa. Yo tengo tres nenes, dos varones y una nena. Afectó la casa del fondo y de al lado. Perdimos todo, pero gracias a Dios estamos bien”, agregó.

En tanto, Eusebio, padre de una de las afectadas, dijo que hay varios menores en las familias afectadas y también contó que murieron las mascotas porque no pudieron salvarlas.

“Suponemos que fue por un corte eléctrico, un recalentamiento de cables. Son tres familias afectadas. Hay una bebé de seis meses, varios niños y adolescentes. Quedaron totalmente al desnudo”, dijo a Telemundo.

“Todo lo que se pueda donar, ayuda. Se perdió todo. No dio el tiempo a nada”, agregó.

Para colaborar, se puede llamar al: 095146388 / 097876465.