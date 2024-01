"No solo no tiene programa, sino que no tiene discurso": García apuntó contra el Frente Amplio y aseguró que ha apelado a la "posverdad"

Este miércoles referentes de los sectores del Partido Nacional que apoyan la candidatura de Álvaro Delgado se reunieron por primera vez en la misma sede que utilizó Luis Lacalle Pou en 2019 para su campaña política.

Este miércoles referentes de los sectores del Partido Nacional que apoyan la candidatura de Álvaro Delgado se reunieron por primera vez en la misma sede que utilizó Luis Lacalle Pou en 2019 para su campaña política. Tras el encuentro que se realizó en el edificio que está ubicado sobre Bulevar Artigas, el ministro de Defensa, Javier García, apuntó contra la oposición.

"El Frente Amplio se quedó sin discurso", aseguró García en rueda de prensa. "No solo no tiene programa, sino que no tiene discurso y ha apelado en estas últimas horas a algo muy particular; la posverdad", criticó.

"La posverdad es cuando usted distorsiona la realidad para hacerla a su gusto y tratar de que el otro entienda algo que no es, que no pertenece a la realidad", explicó el ministro.

García se refirió a las cifras del Ministerio de Turismo y las críticas que llegaron desde la oposición. "Son los números oficiales", sostuvo.

El jerarca también habló de los números de la seguridad. "Nosotros presentamos un pedido de acceso a la información pública a la Fiscalía General de la Nación porque hemos detectado que en 2022, por ejemplo, el ministerio nos dijo que se habían consumado desgraciadamente 383 homicidios, y luego hicimos un pedido de acceso a la Fiscalía y vimos 389”, apuntó el senador Charles Carrera.

"El Observatorio de Criminalidad son los mismos funcionarios públicos que nadie sabe a quién vota, son ciudadanos que sirven al país desde una oficina pública, hacían los números con los gobiernos del Frente Amplio, los mismos los hacen ahora. Son muchachos y muchachas jóvenes, vuelvo a reiterar, que nadie sabe a quién votan", recalcó García.

"Dicen 'esos número están mal, tenemos otros números'", replicó García. "Los del comité de base, que nadie sabe", criticó. "Entonces, esa posverdad por más que se reitere no es verdad. La verdad es la que se palpa todos los días, que tiene cosas para mejorar, sin duda ninguna", agregó.

"Que hay cosas que tenemos que perfeccionar, que mejorar, sin duda ninguna, pero nadie podrá negar que hay más de 100.000 puestos de trabajo, que mejoró sustantivamente el salario real, que el país está dado vuelta en materia de obras e infraestructura, que todo el mundo decía que había que reformar la educación pero en 15 años de gobierno del FA no la tocaron, empeoró la educación y ahora la transformamos", recalcó.

"Que todo el mundo sabía que había que mejorar y garantizar jubilaciones y pensiones para el futuro, todos los sabíamos pero no se hizo y el gobierno de la coalición lo logró", añadió.

En esta línea, García subrayó que en esta nueva campaña se debe "defender las conquistas y los logros de la gente, a partir de lo bueno hecho y de lo mucho que hay para hacer de un gobierno que lidera Luis". Y cerró: "Queda un año más de ese liderazgo y que aspiramos que continúe Álvaro".