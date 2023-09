"No somos el sexo débil": la reflexión de Cristina Morán cuando le preguntaron sobre cómo fue ser la primera mujer en la televisión

Morán contó que siempre tuvo un "fuerte carácter" y que no se dejaba avasallar.

A los 93 años falleció este viernes Cristina Morán, histórica figura de la televisión uruguaya.

Entre los mojones de su vida, Morán será recordada como la primera mujer frente a la pantalla de televisión en el país.

Tres años atrás, en Desayunos Informales, la presentadora y actriz contó cómo era trabajar en los medios siendo mujer décadas atrás.

"Cada cual defiende sus espacios. Me pasó con un colega varón de radio. En un momento muy difícil del país, cuando teníamos que entrar a una cobertura, él metió pechera y quería sacarme para el costado. Lo paré y le digo 'acá voy yo primero, la televisión es primero, así que tu esperas'. Y ta. Dependía mucho del carácter, del temperamento de cada uno. Si no lo parabas de entrada, entre otras cosas que tenían que suceder, después vendrá el bullying", relató.

Morán contó que siempre tuvo un "fuerte carácter" y que no se dejaba avasallar.

"En la escuela mi mamá me daba plata para ir a la panadería y me compraba unos pastelitos. Yo llegaba con el pastelito y un chico, David, esperaba escondido, agazapado, y me tiraba el pastel. Yo llegaba a casa llorando. Me pasó dos veces, a la tercera no. Me las cobre. Él tenía una cabeza enrulada y dije 'esos rulos son míos' y nunca más me tiró los pasteles", contó, en referencia a que le había tirado del pelo.

La actriz enfatizó que siempre hay gente que quiere avasallar, pero que "siendo mujer es más complicado". "Un día nos tildaron con eso de sexo débil. Nosotras parimos, hay que ser débil para parir...", reflexionó con sarcasmo, y finalizó: "Nos endilgaron ese título horrible y la mayoría se lo creyó. No somo el sexo débil, le ponemos el pecho a las balas".