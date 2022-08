"Nuestros ejércitos son especialistas en hacer la paz": García dijo que el gobierno está dispuesto a evaluar nuevas misiones de paz

"Uruguay está dispuesto a evaluar si surgieran nuevas convocatorias para integrar misiones de paz en algunos lugares del mundo. Eso implica estudiar cada misión de paz en forma particular”, afirmó el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa, Javier García, dijo este miércoles en rueda de prensa que el contingente militar uruguayo en el Congo se encuentra bien y que la situación es de “relativa calma” tras los episodios violentos ocurridos en las últimas semanas.

“Por suerte en estas horas está más calmo. Siempre la calma es relativa, no es definitiva. Por algo hay una misión de paz. Nuestro contingente participó en lo que fue la custodia, la guardia de aquellos lugares que fueron atacados: el cuartel general de Naciones Unidas y la base logística”, explicó el ministro, y agregó: “En las últimas horas, sobre mitad de la semana pasada, fue tranquilizándose. La última información que tengo es que hubo calma relativa”. “Esto es cíclico, no es la primera vez que sucede. La buena noticia es que no ha pasado nada con nuestro contingente, en materia de integridad de nuestros compatriotas”, apuntó.

El contingente de la misión de paz en el Congo está integrado por unos 800 uruguayos. Ese grupo será relevado en primera, dijo García.En primavera se releva la misión.

Posibles nuevas misiones de paz

En tanto, el ministro García fue consultado sobre la posibilidad de que Uruguay lleve adelante nuevas misiones de paz en otras partes del mundo.

En ese sentido, dijo que “es un tema que depende de Naciones Unidas”, pero que Uruguay está abierto a analizar la posibilidad.

“La semana pasada en Brasilia tuve conferencia de ministros de Defensa de las Américas y expresé que Uruguay está dispuesto a evaluar si surgieran nuevas convocatorias para integrar misiones de paz en algunos lugares del mundo. Eso implica estudiar cada misión de paz en forma particular”, afirmó García.

En esa línea, señaló que esa visión implica una “definición positiva” que tiene el gobierno sobre el tema. “Es parte de nuestra política de Estado y de nuestra política exterior”, dijo, y agregó: “Tenemos una visión positiva para analizar nuevas misiones”.

“Nuestros soldados son quizás de los mejores embajadores que tiene Uruguay en el mundo. Uruguay tiene mucho para aportar en el mundo a la paz. Nuestros ejércitos son especialistas en hacer la paz y consolidar la paz. Es una cosa muy particular, porque generalmente los ejércitos son especialistas en materia de guerra, y nosotros nos hemos especializado en hacer la paz, tanto que Naciones Unidas y el mundo destacan esta especialidad”, afirmó.