Ocho coatíes del ecoparque Tálice murieron por gripe aviar: ¿cuánto se puede acercar el virus a los mamíferos y qué pasa con los humanos?

Al menos ocho coatíes del ecoparque Tálice en Flores murieron víctimas de gripe aviar. Se trata de la primera muerte en mamíferos provocada por el virus en nuestro país.

Según informó Radio Sarandí y confirmó Telemundo, el contagio se habría provocado a principios de mayo. El intendente de Flores dijo a Telemundo que existen dos grupos de coatíes en el parque, pero que solo uno fue afectado, y que la reserva de flora y fauna permanece cerrada.

Hasta ahora se habían visto casos de gripe aviar en lobos marinos de otros países. Pero en Uruguay nunca se había detectado en mamíferos. ¿Cómo puede leerse esto desde el punto de vista sanitario?

En diálogo con Telemundo, el virólogo Santiago Mirazo explicó que el virus de la gripe aviar no tiene capacidad de transmitirse de un mamífero a otro, y que el riesgo para los humanos sigue siendo bajo.

Con este escenario, en el laboratorio de la Facultad de Ciencias buscan confirmar que los coatíes no se contagiaron entre sí, sino que lo hicieron todos por contacto con aves infectadas. Es que si bien hay muchos casos en el mundo de mamíferos que contrajeron la gripe aviar, y últimamente con alta tasa de mortalidad, el virus no tiene la capacidad de saltar de un mamífero a otro.

“Esto convierte a los mamíferos en una suerte de callejón sin salida, en el que el virus no puede progresar hacia otras especies de mamíferos. Pero hay episodios que hemos visto en comunidades de mamíferos muy cerradas que ese evento de transmisión sí podría darse, pero no es muy eficiente”, dijo el especialista, pero agregó: “Hago un llamado de tranquilidad, porque el virus no se transmite muy bien entre mamíferos, y eso implica también al hombre, donde los casos de gripe aviar siguen siendo esporádicos”.

Tan esporádico que desde 1996, cuando se identificó la enfermedad, apenas se reportan 1.000 casos de gripe aviar en humanos en el mundo.

En muchos mamíferos el virus afecta al sistema nervioso y por lo tanto produce síntomas neurológicos. Sin embargo, en el ser humano afecta al sistema respiratorio.