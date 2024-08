"Ocho vidrios rotos, una puerta trasera y todo el lateral abollado": hinchas de Nacional apedrearon ómnibus de UCOT con parciales de Peñarol

"Hubo casos en que alguna empresa le ha cobró a los cuadros de fútbol, porque las directivas también tienen culpa de esto", dijo el chofer.

Hinchas de Nacional apedrearon un ómnibus de la línea 328 de UCOT que transportaba a parciales de Peñarol, tras el clásico de este domingo por el Torneo Intermedio en el que el "Tricolor" ganó por penales.

El ómnibus, con destino a Punta Carretas, había salido del Centenario con hinchas de Peñarol y fue atacado cuando llegó a la esquina de Luis Alberto de Herrera y 8 de Octubre.

"Aparecieron 40, 50 hinchas de Nacional e inmediatamente empezaron a tirar botellas de vidrio y piedras contra el coche, un ómnibus que estaba casi completo con muchos niños", dijo a Telemundo Andrés González, chofer del vehículo atacado.

Además, comentó que en ese momento hubo "griterío" y "muchos niños" llorando. "Al estar completo no podía ver hacia atrás, no sabía qué estaba pasando, tampoco podía mover el coche por el tránsito. Cuando logré mover la unidad busqué policías para que me dieran una mano y ver el estado de los pasajeros", agregó.

No hubo pasajeros lesionados. El chofer señaló que no llegó a escuchar si hubo provocaciones desde el coche, y que lo sorprendió el ataque.

Los daños en la unidad son importantes. "Ocho vidrios rotos, una puerta trasera y todo el lateral abollado. Esa chapa está perdida y conlleva la pintura correspondiente, es una pérdida económica muy importante. Hubo algún caso de que alguna empresa le ha cobrado a los cuadros de fútbol, porque las directivas también tienen culpa de esto", subrayó.