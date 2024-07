Ojeda dijo que es "más que razonable" pensar en Robert Silva como candidato a vicepresidente y consideró "factible" ganarle a Delgado

¿Es factible ganarle a Álvaro Delgado y llegar al ballotage contra Yamandú Orsi? "Es factible y es real", respondió el colorado.

Andrés Ojeda adelantó este lunes por la mañana quién será, probablemente, su compañero en la fórmula del Partido Colorado: Robert Silva. El anuncio se realizará esta tarde.

En entrevista con Desayunos Informales, Ojeda dijo que la decisión saldrá de un "consenso" entre los seis precandidatos: Ojeda, Silva, Gabriel Gurméndez, Tabaré Viera, Carolina Ache y Zaida González.

"Me parece que está claro que la voluntad de los compañeros en principio es que sea el segundo. En principio, más que razonable. Calculo que caminaremos en ese camino. No me quiero adelantar", adelantó.

Sobre la posibilidad de anunciar la fórmula este domingo, Ojeda explicó que no quería apresurarse a nombrar al segundo, dado que aún había tres precandidatos con chances matemáticas: Silva, Gurméndez y Viera. Este lunes, con el 99,75% de votos, la ventaja del exjerarca de la educación de unos 4.000 votos sobre los otros dos postulantes es irreversible.

Ojeda insistió, al igual que en su discurso del domingo, en la necesidad de estar "espalda con espalda" con los demás partidos de la coalición para "ganarle al Frente Amplio".

Contó que el primero en llamarlo para felicitarlo por la victoria fue Álvaro Delgado y el segundo fue el presidente Luis Lacalle Pou.

¿Es factible ganarle a Álvaro Delgado y llegar al ballotage contra Yamandú Orsi? "Es factible y es real. Me van a decir que no es factible, que en realidad quiero ser ministro. Vamos de a poco, paso a paso como hasta ahora. (...) Una vez que se consolidó un paso contra la estadística, me gané un crédito contra la estadística", respondió.