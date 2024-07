Ojeda dijo que los países no tienen que ser "tibios" y propuso que Uruguay declare a Hamas y Hezbolá como "grupos terroristas"

"Que un país como Uruguay tenga problemas con partidos democráticos para condenar eso, de forma clara, concreta y enérgica, a mí me da mucha vergüenza", expresó.

El candidato colorado Andrés Ojeda dijo que los países no tienen que ser "tibios", y propuso formalmente que Uruguay declare a Hamas y Hezbolá como "grupos terroristas".

"En este partido no te podés cuidar las piernas. ¿Cuál es el problema? Uruguay no tiene un listado de grupos terroristas, entonces formalmente te dicen ‘pero no tenemos un listado’. Bueno, hagamos un listado y empecemos por estos dos", sostuvo Ojeda en entrevista con el canal La Nación+, este viernes.

Ojeda viajó a Buenos Aires, en donde asistió a los actos por los 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA). El atentado, en julio de 1994, dejó 80 muertos y más de 300 heridos.

En la entrevista de este viernes, el candidato recordó también la discusión que hubo el pasado mes de octubre en el Parlamento, después del ataque de Hamas a Israel.

"Uruguay ni siquiera pudo, a nivel del Parlamento, emitir una declaración de condena dura al hecho porque el Frente Amplio quería hacerlo más diluido y condenar todos los actos de violencia en genérico. No se puede ser tibio y equiparar todo con todo", apuntó.

"Entonces, que un país como Uruguay tenga problemas con partidos democráticos para condenar eso, de forma clara, concreta y enérgica, a mí me da mucha vergüenza. Y sabés qué es eso, es la peor vieja política", agregó.

El candidato colorado asistió a los actos en Buenos Aires junto a su compañero de fórmula, Robert Silva.