Ojeda dijo que Orsi "debería entrar en escena" en la campaña y acusó al FA de "mezquino" por "ponerse mal porque los homicidios" bajaron

"Yo no quiero discutir con Fernando Pereira ni Mario Bergara, cortemos los mandaderos y hablemos con el dueño del circo", remarcó.

El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo este miércoles que el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, debe "entrar en escena" en la campaña de cara a octubre para volver a "escucharle la voz".

"La campaña debería elevar el nivel y debería entrar en escena en algún momento Orsi, capaz que le escuchamos la voz en algún momento, ya no me acuerdo cómo era la voz porque hace mucho que no aparece. Yo no quiero discutir con Fernando Pereira ni Mario Bergara, cortemos los mandaderos y hablemos con el dueño del circo", expresó en rueda de prensa el colorado luego de reunirse con su equipo de coordinación para la campaña electoral.

A su vez, comentó que se conversó durante esta instancia "con muchísima preocupación" la "libertad de acción que el Frente Amplio quiere dar" a sus votantes para el plebiscito de reforma de seguridad social. "Es una verdadera estafa electoral. Dar libertad de acción en un plebiscito que cambia toda la realidad del Uruguay en caso de aprobarse, evidentemente es mentirle a la gente", apuntó.

"No tenemos una decisión orgánica del Frente Amplio de militancia en contra del plebiscito, los sectores que se han pronunciado en contra no han comprometido militancia", añadió.

Cifras de delitos

Uno de los temas que Ojeda ha tenido siempre en su agenda es el de la seguridad. En ese sentido, indicó que le "alegra" que las cifras bajen, como indicaron las estadísticas que el Ministerio del Interior compartió esta semana relativas al primer semestre del año.

"En la mesa interpartidaria que tuvimos una de las propuestas importantes, que ya empezó a rodar, es involucrar al Instituto Nacional de Estadística en la medición de las cifras de delitos y en una encuesta nacional de victimización para medir la sensación de la gente, y el Frente Amplio no la acompañó", remarcó.

De todas formas, el candidato sostuvo que sigue habiendo "homicidios estridentes", personas que mueren "con diez tiros en el cuerpo". "La seguridad tiene que mejorar, es un dato de la realidad", afirmó.

Por último, consideró que es "muy mezquino ponerse mal porque los homicidios bajen" algo que, aseguró, hace la oposición. Según comentó, eso implica que para el Frente Amplio lo electoral "está por encima" de la calidad de vida de la gente e incluso "por encima" de la vida de los uruguayos.