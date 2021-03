Ope Pasquet señaló que el gobierno además de fijar un impuesto para los salarios altos del sector público, debería hacer lo mismo con los del sector privado

El diputado colorado opinó que el gobierno “hizo lo que tenía que hacer” a la hora de restringir la movilidad para intentar frenar la pandemia.

"Creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. No se puede restringir más de lo que ya se ha hecho, porque el parate total de la actividad económica va a causar enormes perjuicios a gente que tiene que trabajar todos los días para vivir. Ese perjuicio lo van a causar, porque al reducir la movilidad sacamos gente de la calle, y mucha gente que vive de ese movimiento, va a ver afectado sus ingresos", expresó Pasquet.

El diputado colorado resaltó el anuncio de que crearán 129 camas más de CTI, uno de los temas que más preocupa a las autoridades sanitarias debido al incremento de pacientes críticos de los últimos días.

El Partido Colorado había solicitado medidas que restrinjan la movilidad poco antes del Consejo de Ministros, y para Pasquet, en ese sentido fue el presidente este martes.

"Si no tratamos de frenar el ritmo de avance de los contagios, después no hay capacidad sanitaria que aguante. El drama que tenemos que evitar es que si mañana alguien debe ir al CTI no pueda entrar porque no hay camas", sentenció Pasquet.

Pasquet valoró la decisión de volver a aplicar el impuesto para el fondo coronavirus a salarios altos dentro de la administración pública.

Sin embargo, opinó que también se debería aplicar un impuesto de características similares en el sector privado. "Por eso es importante también que en una muestra de solidaridad se proponga otra vez el impuesto a los altos sueldos en la función pública, y el Partido Colorado propuso que eso se extendiera a los altos sueldos de la actividad privada. Nos parece que es una expresión de solidaridad social que tiene que ir con la mano de la adopción de estas medidas que van a afectar sin dudas a los más vulnerables", dijo Pasquet.