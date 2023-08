Orsi criticó "soberbia" del gobierno en el caso Marset y reclamó: "Alguien tiene que pagar las consecuencias"

"Lo que le gana al gobierno a veces es la autobombo de: 'Ustedes le erraron siempre, nosotros no le erramos nunca'. Así no vamos a ningún lado", dijo el intendente.

El intendente de Canelones y precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, cuestionó al gobierno por el caso Marset, luego de que en los últimos días volviera a la agenda por la persecución de la Policía boliviana del narcotraficante uruguayo, hasta el momento, sin éxito.

"Es un tema que tiene que ver con el avance del narcotráfico hacia el Uruguay, ya no solo como lugar de paso, sino más complicado que eso, y con las consecuencias que tiene. El caso Marst nos dejó pegado en todo el mundo. Acá no fue que un oficinista (el que se equivocó), sino que el propio gobierno no la vio, o terminó decidiendo algo altamente inconveniente", comenzó el intendente canario en rueda de prensa este jueves en Florida, en el marco de un acto en el que coincidió con los otros tres potenciales precandidatos presidenciales del Frente Amplio.

Orsi apuntó a no "banalizar la discusión" o pensar "qué rédito político se puede sacar". "Es más serio de lo que pensamos", enfatizó.

Volviendo al papel del gobierno -se le entregó un pasaporte uruguayo cuando Marset estaba recluido en Dubái, lo que le permitió quedar en libertad-, Orsi declaró: "A veces falta la humildad de reconocer que nos podemos equivocar. Ahora, el que siempre dice que le emboca en todo y nunca se equivoca, se come esta pastilla que nos perjudica a todos".

¿El gobierno no asumió la responsabilidad política? "Yo no la he visto. ¿Dónde está? ¡No fue nadie! No fue nadie lo de Astesiano, no fue nadie lo de Marset. (Piden) que la Justicia resuelva. ¡No! Acá hay un tema político de fondo", reclamó.

El frenteamplista enfatizó que no se trata de "mandar a alguien al paredón", pero sí "que alguien tiene que pagar las consecuencias".

"Lo que le gana al gobierno a veces es la autobombo de: 'Ustedes le erraron siempre, nosotros no le erramos nunca'. Con esa soberbia no vamos a ningún lado", cerró.