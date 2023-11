Orsi dijo que Lacalle "fue certero" en la salida de ministros, pero criticó su "discurso": "No puede decir que no pasó nada, pero igual los saca"

"No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede hacer una cosa y decir otra. Cuando se destituye a una cantidad de ministros es porque algo pasó", dijo el intendente de Canelones.

El intendente de Canelones y precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, valoró este domingo que el presidente Luis Lacalle Pou haya sido "certero" en "sacar" a los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, a raíz de la crisis generada en el marco del denominado "caso Marset". Según dijo el presidente, los ministros no fueron destituidos sino que presentaron su renuncia.

"En una parte sin duda fue certero, en las acciones todos un poco esperábamos eso", dijo Orsi en rueda de prensa en la feria del barrio Peñarol sobre la salida de los jerarcas.

Sin embargo, sí cuestionó la diferencia entre "la acción y el discurso" del presidente.

"No se condice lo que dijo con lo que hizo. No entiendo, capaz con el tiempo sí. Por qué saca unos ministros si, como planteó, no pasó nada de carácter irregular o nada de apariencia turbia. Hay un tema entre el discurso y la acción que quizá con el tiempo se enderece", señaló.

Minutos antes, en su discurso en el acto, lo resumió con dos metáforas: "No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede barrer abajo de la alfombra".

"No se puede hacer una cosa y decir otra, cuando se destituye a una cantidad de ministros es porque algo pasó. No puedo salir a decir después: 'acá no pasó nada, está todo bien', pero igual los saco. La gente se merece que digamos todo los que está pasando, lo que pasó. Y lo que pasó fue una falta de criterio, de justeza a la hora de resolver un tema crucial como emitir un pasaporte a alguien que estaba detenido en Dubái", dijo.

En este camino, consideró que al gobierno le falta autocrítica. "Lo que realmente pasó es que le erraron. Lo que corresponde es decir: 'le erramos, pedimos disculpas'. Eso no termina de pasar", declaró.

También en su discurso, el dirigente del MPP aseguró que este tema "no le sirve a nadie" y "perjudica a todos". "Si alguien piensa que esto que está pasando desde la Torre Ejecutiva beneficia directa o indirectamente a alguien nos equivocamos. Perdemos todos porque tenemos un sistema republicano que cuidar", enfatizó.

Elogios a Paganini y cuestionamientos a su cambio

Consultado sobre los cambios de autoridades en tres ministerios, Orsi eligió detenerse en Industria, donde Omar Paganini dejará lugar a Elisa Facio para tomar el cargo de canciller.

"Me genera una duda porque trabajamos muy bien con Paganini. Particularmente desde Canelones articulamos muy bien. Esto es dar vuelta la página y empezar de cero, espero que siga la misma línea o por lo menos los vínculos sigan como tienen que ser", indicó.