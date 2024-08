Orsi dijo que Lacalle Pou "se metió" en la campaña electoral y que ahora la competencia es de cinco contra uno porque el presidente "empieza a jugar"

"Los subestima mucho a los candidatos que tiene y apareció o la otra posibilidad es que no estemos en la campaña de 2024, que estamos pensando en la de 2029", analizó el candidato del Frente Amplio.

El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, dijo que el presidente Luis Lacalle Pou "se metió" en la campaña y que ahora no es una competencia de cuatro contra uno, sino de cinco y uno. "Si algo faltaba para entender qué es lo que está pasando es la aparición del presidente en la campaña electoral", consideró este miércoles en rueda de prensa.

"Nosotros no estábamos de acuerdo con que los paneles fueran cuatro y uno, cuando ya los cuatro resolvieron que van a ir juntos, pero ahora no son cuatro, son cinco, porque el propio presidente empieza a jugar", apuntó Orsi y recalcó que Lacalle Pou "empezó la campaña".

Sobre este punto, analizó que hay dos posibilidades. "Los subestima mucho a los candidatos que tiene y apareció o la otra posibilidad es que no estemos en la campaña de 2024, que estamos pensando en la de 2029", sostuvo.

"No es lo realmente importante, si voy si no voy. Allí donde nos llamen para saber qué es lo que pensamos vamos a ir, y más teniendo en cuenta que la problemática de la gente pasa por otro lado", reafirmó Orsi sobre la decisión de no asistir a eventos en los que estén todos los candidatos de la coalición.

"Creo que el presidente se preocupa demasiado en dónde estoy, cuando en realidad tendría que estar mirando más las cosas que nos están pasando, como todos nosotros tendríamos que estar mirando", opinó.

"Pero si alguien tiene la responsabilidad de manejar los destinos de un país no está bueno que se meta en campaña y si se quiere meter por lo menos que le dedique también el tiempo necesario para ordenar un poco lo que nos está pasando como país", cerró.